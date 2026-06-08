Valle María- En el cierre de su primer año de gestión, el intendente Mario Sokolovsky recibió en su despacho a Paralelo 32 para hacer un balance de este atípico 2020 que va llegando a su fin. Explicó que, “Transitamos un año particular, duro, difícil. Pero lo afrontamos de la mejor manera posible, en medio de una pandemia, con todo lo que implica. Ha sido un 2020 de mucho aprendizaje, nos fuimos apoyando mucho en el COES en nuestro caso, sumando voces a la hora de definir permisos, horarios y actividades, siempre por unanimidad de criterios, lo que me deja tranquilo”.

“Me tocó asumir una responsabilidad grande en un momento difícil. Venía como Secretario de Gobierno junto a Arsenio Ortman y fue una gran ventaja, ya que llegué con esa experiencia de conocer la gestión a fondo, por la forma de gobernar que él tenía, siendo un hombre abierto, compartiendo mucho su gestión. No tuve que ponerme a “investigar” lo que había que hacer, conocía lo más importante”, dijo el presidente municipal.

El vecinalismo cumplirá 16 años de gestión ya como gobierno. Mario Sokolovsky considera que no es casual. “Supongo que el vecinalismo sigue ganando elecciones porque la gente está conforme con lo que se viene haciendo. No estamos atados a estructuras provinciales o nacionales, estamos fuera de esa grieta, apuntamos a lo local, lejos de esas peleas. Lo local nos identifica, es nuestra prioridad, nos marca el norte”.

Abril y mayo, los meses más complicados

Mirando hacia atrás, Sokolovsy destacó a este semanario que “Tuvimos un momento complicado en relación a los contagios, y lo tuvo también el Departamento Diamante todo, entre abril y mayo. Hoy la situación es diferente, nosotros llevamos más de treinta días sin casos, algo bueno, pero no debemos relajarnos. En lo económico también, abril fue un mes complicado, porque bajó a 50 por ciento la coparticipación y la recaudación por impuestos. Después se fue acomodando todo lentamente. No tuvimos que dejar de ejecutar obras, pero sí nos acomodamos, estábamos atentos a lo que sucedía día a día. Frenamos la obra pública y cortamos las horas extras, tampoco pudieron continuar los talleres deportivos y culturales, porque se prohibieron en todo el país, y todo eso de alguna manera compensó la merma en la recaudación”.

HCD y política

En el terreno político, Sokolovsky indicó a Paralelo 32 que “Estamos cerrando un año intenso y con la particularidad de que se inauguró el nuevo edificio, enfrente de la Municipalidad. Se trabajó en importantes ordenanzas, con respeto, y eso es fundamental. Somos un gobierno vecinalista, intentamos tener buenas relaciones y vínculos con todos los partidos políticos, tanto a nivel nacional como provincial”, dijo.