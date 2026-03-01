En el marco de las dinámicas propias de la gestión pública, las administraciones municipales suelen atravesar procesos de reorganización interna que implican cambios en sus estructuras de trabajo. Estos movimientos pueden responder a decisiones estratégicas, reasignaciones de funciones o renuncias formales de funcionarios que pasan a desempeñar nuevos roles dentro del organigrama.

En la Municipalidad de Crespo, estas modificaciones forman parte del funcionamiento habitual del gobierno local. Tal como ha ocurrido en otras áreas —como el reciente cambio registrado en Turismo con la asunción de una nueva responsable—, los funcionarios que dejan un cargo deben presentar formalmente su renuncia, ya sea para apartarse de la función o para asumir nuevas responsabilidades dentro de la estructura municipal.

En esta oportunidad, el intendente Marcelo Cerutti aceptó la renuncia de Gustavo Javier Kappes como encargado del Área de Juventud, cargo que venía desempeñando desde diciembre de 2023. En esa fecha, al asumir la gestión, Cerutti había confirmado a Kappes como parte de su gabinete de trabajo.

El pasado martes 24 de febrero, Kappes presentó formalmente su renuncia al cargo de Coordinador del Área de Juventud para asumir un nuevo desafío dentro del esquema organizativo municipal. Según se informó, el ahora ex titular del área se integrará al equipo de la Dirección de Integración y Participación Comunitaria, dependencia vinculada al área de Cultura, donde continuará aportando su experiencia y compromiso en el marco de la actual gestión.

Mientras tanto, el Área de Juventud continuará desarrollando sus tareas habituales bajo la responsabilidad de Valentina Merlo, quien seguirá al frente de las acciones y programas destinados a los jóvenes de la ciudad.