La música de cuerdas volverá a recorrer Entre Ríos con una nueva edición de Guitarras del Mundo, el festival itinerante organizado por UPCN Nación que este año llegará por primera vez a Victoria.

La 32ª edición del encuentro se desarrollará entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre, con 31 sedes distribuidas en distintos puntos del país. En Entre Ríos, además de la tradicional presentación en Paraná, se incorporará Victoria al circuito.

El festival es impulsado por el Consejo Directivo Nacional de UPCN con el objetivo de acercar propuestas culturales a los trabajadores, sus familias y la comunidad en general. El encuentro cuenta con reconocimiento internacional y tiene como padrino al guitarrista y compositor Juan Falú.

Paraná y Victoria serán las sedes entrerrianas

La primera presentación en la provincia será en Paraná, el sábado 26 de septiembre a las 21, en el Auditorio “Juan Domingo Perón” de la sede sindical de UPCN, ubicada en Santa Fe 463.

El escenario reunirá a los músicos locales Valentín Cosso y Tati Grandolio, junto a Paula Carrizo y Carlos Martínez, artistas con trayectoria nacional e internacional.

Las entradas podrán retirarse anticipadamente en la sede de UPCN, de lunes a jueves de 8 a 20 y los viernes de 8 a 19.

Dos días después, el festival llegará por primera vez a Victoria. La presentación será el domingo 27 de septiembre a las 21, en la Sociedad Italiana, ubicada en avenida Congreso 533.

En esta oportunidad actuarán el músico local Daniel Gómez, junto a Marisa Gallo y Carlos Martínez.

Las entradas estarán disponibles en la delegación de UPCN Victoria, en Perón y Montenegro, de lunes a viernes de 17 a 20.

Una nueva sede para el festival en Entre Ríos

La secretaria de Cultura de UPCN Entre Ríos, Noelia Bertín, destacó la incorporación de Victoria al recorrido provincial.

“Estamos muy felices de poder llevar Guitarras del Mundo a otra localidad entrerriana. Es una manera de seguir acercando el Sindicato a los trabajadores y a toda la comunidad”.

Bertín señaló además que este tipo de actividades buscan trascender el ámbito sindical y llegar al conjunto de la ciudadanía.

Durante las tres décadas de historia del festival, la propuesta también pasó por Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay y Nogoyá.

“Era una asignatura pendiente poder llevar esta propuesta a otra ciudad y este año finalmente podemos concretarlo”, expresó.

La organización también agradeció el acompañamiento de la Sociedad Italiana y de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Victoria, cuyo respaldo permitió concretar la nueva sede.

Quiénes serán los artistas

Carlos Martínez

Es guitarrista y se especializa en la interpretación de obras instrumentales de compositores argentinos y extranjeros. En su repertorio aparecen nombres como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Víctor Velázquez, Abel Fleury, Carlos Di Fulvio, Francisco Tárrega, Juan Sebastián Bach, Isaac Albéniz y Agustín Barrios.

Fue reconocido en distintos concursos y grabó obras integrales de compositores como Abel Fleury y Atahualpa Yupanqui.

Paula Carrizo

Guitarrista, cantante y docente, comenzó a presentarse como solista en 2008. Su recorrido está vinculado principalmente con el folclore y, más recientemente, con el tango.

Actualmente integra un dúo de guitarras con arreglos propios de música argentina y latinoamericana y forma parte del cuarteto del pianista y compositor Emmanuel Álvarez, dedicado a composiciones del género litoraleño.

Desde 2024 integra además el elenco de “Las mujeres de Lorca”.

Marisa Gallo

La música de Cañada Rosquín, Santa Fe, se desempeña como guitarrista, cantante, compositora, arregladora y educadora musical.

Participó en distintos proyectos musicales y actualmente acompaña al cantante y compositor rosarino Enrique Llopis. También integra el grupo folclórico La Espina, junto a Raúl Gallo.

Como solista desarrolla un repertorio de raíz folclórica argentina, con composiciones y arreglos propios.

Daniel Gómez

El guitarrista y arreglador oriundo de Victoria cuenta con formación en música clásica y popular y una trayectoria vinculada con el tango y el folklore, además de explorar géneros como jazz y bossa nova.

Integró el dúo “Dos Guitarras de Tango” y desde 2001 comparte un proyecto de tango con el pianista Claudio Méndez.

También compuso la música de la película “El Gurí” y participó en diferentes proyectos teatrales y formaciones musicales.

Valentín Cosso

Nacido en Gualeguay, el guitarrista, compositor, arreglador e intérprete orienta su trabajo principalmente hacia la música argentina, con especial énfasis en la tradición litoraleña.

En 2018 publicó “Partiendo”, su primer material discográfico como guitarrista solista, y también editó libros con composiciones originales para guitarra.

Desde 2016 integra Las Guitarras Gualeyas, agrupación con la que realizó una gira por distintas ciudades de España y Francia en 2022.

Tati Grandolio

El músico y compositor nacido en Victoria es acordeonista y arreglador. Entre 2010 y 2016 integró el grupo de Monchito Merlo y desde 2018 desarrolla su proyecto Tati Grandolio Grupo.

En 2025 produjo la música del documental “Monchito Viejo Nomas”, dedicado a Monchito Merlo.

También integró el trío instrumental Victoria y en 2024 grabó “Tábanos” junto a Damián Lémes. A lo largo de su trayectoria compartió escenario con músicos como Chango Spasiuk, Rudi Flores y Juan Falú.

Una nueva parada para las guitarras en la provincia

Con Paraná como sede tradicional y Victoria incorporándose por primera vez, Guitarras del Mundo ampliará este año su presencia en Entre Ríos.

La propuesta combina músicos de distintas generaciones y recorridos con una mirada sobre la música argentina y latinoamericana, en un festival que durante 32 ediciones convirtió a la guitarra en protagonista de un circuito cultural que recorre todo el país.