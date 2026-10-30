La Agrícola Regional Cooperativa Limitada realizó el martes 27 de octubre su Asamblea General Ordinaria, en la que se puso a consideración el ejercicio económico número 116 desde su fundación y el 75º desde su reinicio como entidad cooperativa, cerrado el 30 de junio de 2026.

El encuentro tuvo lugar desde las 16 en el salón de la Parroquia San José, con la participación de asociados que se acercaron para conocer los resultados de la gestión y participar de las decisiones institucionales.

Uno de los principales resultados de la jornada fue la aprobación de la renovación parcial de autoridades. Al día siguiente, el Consejo de Administración realizó la distribución de cargos y Guillermo Ariel Müller fue designado presidente de la Cooperativa, en reemplazo de Horacio Gross. De esta manera, Müller vuelve a conducir la institución, luego de haber ocupado el mismo cargo durante el período 2022-2023.

Balance de gestión y actividad de la Cooperativa

La apertura de la Asamblea estuvo a cargo de Horacio Gross, quien destacó la importancia de este espacio como ámbito de encuentro, diálogo y construcción colectiva.

Durante su intervención, repasó el desempeño de las distintas actividades de La Agrícola Regional en un contexto económico desafiante y mencionó tanto las dificultades como las oportunidades de cada sector.

Entre los aspectos destacados, señaló la diversificación de las actividades, el funcionamiento de los servicios, la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de Crespo y el trabajo de los colaboradores, los jóvenes cooperativistas y las organizaciones vinculadas con la comunidad.

Posteriormente, el gerente general, contador Diego Maier, presentó un informe sobre el balance, la evolución de los distintos sectores y las inversiones iniciadas y finalizadas durante el ejercicio. Junto con Gross, respondió las consultas de los asambleístas.

La gerente de Administración, contadora Edith Jacobi, expuso el Estado Patrimonial y el Estado de Resultados al 30 de junio de 2026.

Presentaron el informe de gestión sustentable

Durante la Asamblea también se presentó la revista Nuestra Gestión Sustentable, a cargo de Luciano Mastaglia, responsable de Comunicación de la Cooperativa, y Natalia De Noni, directora de Fundación LAR.

La publicación reúne las principales acciones e iniciativas desarrolladas por la entidad en materia de responsabilidad social, cuidado del ambiente y compromiso con la comunidad.

La propuesta busca visibilizar el trabajo realizado y mostrar el aporte de la Cooperativa al desarrollo económico, social y ambiental de la región.

Cómo quedó conformado el Consejo de Administración

La única lista presentada para la renovación parcial de autoridades fue aprobada por aclamación. La elección contempló tres miembros titulares del Consejo de Administración por tres años, tres suplentes por un año y la renovación de los cargos de síndico titular y suplente por un año.

Luego de la incorporación de los integrantes electos, se distribuyeron los cargos para el período 2026-2027. El Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Guillermo Ariel Müller.

Vicepresidente: José Miguel Laurencena.

Secretaria: Viviana Patricia Grinovero.

Prosecretario: Rodolfo Omar Gebhardt.

Tesorero: Horacio Abelardo Gross.

Protesorero: Dante Luis Bolzán.

Vocales titulares:

Primero: Roque Osvaldo Fontana.

Segundo: Fabián Ariel Moine.

Tercero: Edgardo Heriberto Schneider.

Vocales suplentes:

Primero: Elbio Rubén Schneider.

Segundo: Edgardo Armando Schmidt.

Tercero: Luis Ángel Andrian.

Síndico titular: Estelio Andrés Sacks.

Síndica suplente: Alicia Pilar Cullen.

El compromiso de continuar fortaleciendo la institución

Al cierre de la Asamblea, Gross agradeció la participación de los asociados y la confianza depositada en la Cooperativa. También reconoció el compromiso de los integrantes del Consejo de Administración y de los trabajadores que contribuyen al funcionamiento de la entidad.

En su mensaje, reafirmó la importancia de continuar mejorando el desempeño de cada actividad y fortalecer el trabajo conjunto de la organización, con especial atención a los procesos y al funcionamiento de los distintos sectores.

Con la nueva distribución de cargos, La Agrícola Regional inicia una etapa institucional con Guillermo Müller nuevamente al frente de su Consejo de Administración, en continuidad con el trabajo de una entidad cooperativa de larga trayectoria en Crespo y la región.