En el programa Tanto de Todo, que se emite en dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, se dialogó con Guido Eclecia, un creador multifacético de la ciudad de Crespo que conjuga docencia, música y dibujo con una identidad propia marcada por el humor, la observación cotidiana y la mirada crítica.

Eclecia es docente en la Escuela Técnica N°35 “Gral. Don José de San Martín” donde se desempeña como biblotecario y cuenta con una extensa trayectoria en la escena musical local, habiendo integrado bandas de rock como La Podrida, La Patada del Duende y actualmente La Patada. Sin embargo, en esta charla el foco estuvo puesto en otra de sus grandes pasiones: el dibujo y el humor gráfico.

“Yo dibujo desde que tengo memoria. Antes de empezar a escribir ya dibujaba”, contó Guido al recordar sus primeros vínculos con el arte. A lo largo de los años, el dibujo fue apareciendo en distintas etapas de su vida, siempre como una forma natural de expresión: “El dibujo es como respirar, como hablar; es la cotidianeidad”.

Sus ilustraciones recorren el humor absurdo, el sarcasmo, la nostalgia y también la reflexión social. En el último tiempo, comenzó a publicar viñetas con mayor regularidad en redes sociales, un espacio que le permitió ampliar su alcance: “Ahora con las redes es una linda oportunidad de hacer llegar tu trabajo a más gente; antes no era tan fácil”.

Guido ha ilustrado libros y publicaciones locales y provinciales, entre ellos el libro “Anécdotas del por acá” de Orlando Britos, donde cada relato fue acompañado por una ilustración original, además de “Abuela cuenta cuentos” de Norma Britos, destinado al público infantil. También realizó trabajos para medios gráficos y cuadernillos institucionales, sumando experiencia en distintos formatos editoriales.

Sobre su estilo, explica que prioriza la síntesis y la espontaneidad: “Me gusta hacer dibujos con pocos detalles y plasmar la idea de manera directa; muchas viñetas las hago en cinco o diez minutos”. En ese sentido, el humor cumple un rol central: “El humor para mí es fundamental, es lo que realmente ayuda a vivir; es una forma de tomar distancia y entender la vida”.

Durante la entrevista también reflexionó sobre el humor político y social, aclarando que su intención no es partidaria sino crítica: “El humorista está un poco más allá del bien y del mal; la idea es abarcar todo, porque la realidad la construimos entre todos”.

La charla permitió recorrer no solo su obra, sino también su manera de pensar el humor como herramienta de comunicación y de supervivencia cotidiana. Como él mismo resumió: “Una vez que empezás a publicar, las ideas empiezan a llegar solas”.

Una conversación que dejó en claro que, en Guido Eclecia, el dibujo no es solo un oficio o un hobby, sino una forma constante de mirar y reinterpretar el mundo.