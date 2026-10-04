Crespo.- Un incidente producido el domingo 13 de septiembre, durante un procedimiento de la Guardia Urbana Municipal en la vía pública se viralizó en redes y generó comentarios de diverso tipo. Un adolescente que conducía una moto habría sido agredido por un integrante de la Guardia Urbana Municipal. En un video se podía observar al menor tendido junto al cordón de la calle mientras se aguardaba la presencia del servicio de Emergencias para atenderlo. A raíz del incidente, las autoridades municipales iniciaron un sumario interno y apartaron de sus funciones al agente involucrado en el hecho. Por otro lado, la madre del joven radicó una denuncia en sede policial, trámite que sigue su curso ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Desde el ámbito oficial se mantuvo un perfil bajo de exposición del caso, y se destacó que se realizaron las intervenciones establecidas para este tipo de hecho.

Proyecto de resolución

En ese contexto, el bloque de concejales justicialistas de Más para Entre Ríos, presentó un proyecto de Resolución en el que expresa la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de prevención, capacitación, supervisión y control de la Guardia Urbana Municipal. Entre otros puntos, la iniciativa exige al Departamento Ejecutivo:

• Revisar y fortalecer los protocolos de actuación aplicables a GUM, en procedimientos que involucren situaciones de conflicto, interceptación de vehículos, personas que intenten evadir controles y aquellos en los que participen niños, niñas o adolescentes.

• Implementar instancias periódicas de capacitación obligatoria para el personal de la GUM en manejo y desescalada de conflictos, derechos humanos, actuación con niños, niñas y adolescentes, primeros auxilios, prevención de la violencia;

• Fortalecer mecanismos de supervisión del personal operativo y de responsabilidad de los niveles jerárquicos de GUM, garantizar mecanismos periódicos que permitan acreditar la aptitud requerida para el desempeño de las funciones operativas correspondientes

• Frente a situaciones irregulares o incompatibles con las funciones asignadas, además de analizar las eventuales responsabilidades individuales, se debe efectuar una evaluación institucional del procedimiento para detectar posibles deficiencias en materia de capacitación, protocolo, supervisión o conducción y adoptar las medidas correctivas correspondientes.

Más allá de las medidas disciplinarias

Entre sus argumentos, el bloque opositor destacó que “la adopción de una medida disciplinaria respecto de un agente, por sí sola, no debería impedir el análisis de los mecanismos institucionales de prevención, capacitación, conducción y supervisión”.