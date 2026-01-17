A partir de consultas frecuentes de vecinos sobre el rol de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y su diferencia con los inspectores de Tránsito, el jefe de Prevención y Seguridad Urbana, Luciano Ríos, brindó precisiones a Paralelo 32 para aclarar el alcance de ambas tareas dentro del esquema de control y prevención en la vía pública.

Según explicó Ríos, en términos legales ambos cuerpos cumplen las mismas funciones. “El personal de la Guardia Urbana Municipal tiene la misma autoridad que el inspector de Tránsito para labrar actas por infracciones en la vía pública”, señaló. Esto incluye controles vehiculares, infracciones de tránsito y actuaciones vinculadas al orden urbano.

La diferencia principal radica en el enfoque operativo y en el horario de trabajo. Mientras que los inspectores de Tránsito desarrollan su actividad hasta las 21 horas, la Guardia Urbana cuenta con guardias las 24 horas, lo que permite una mayor presencia nocturna y un trabajo más intenso en materia de prevención y seguridad.

En ese marco, Ríos destacó que la GUM mantiene un vínculo permanente con la Policía y con la sala de monitoreo de cámaras de videovigilancia. “Trabajando a la madrugada, el agente se va dando cuenta quiénes salen para trabajar y quiénes andan merodeando. Lo mismo pasa con los vehículos: se puede saber cuáles son del lugar, cuáles vienen de afuera o cuáles están estacionados en actitud sospechosa”, explicó.

El funcionario detalló que, ante situaciones de este tipo, los agentes toman nota de las patentes sin intervenir directamente si no existe un motivo concreto. “No se los molesta porque no hay motivos, pero si luego ocurre un robo o un incidente, ese dato sirve como punto de partida para una investigación. Los agentes se van volviendo más ‘duchos’ en la observación y el registro”, remarcó.

De esta manera, la Guardia Urbana cumple un rol clave en la prevención, aportando información que puede resultar determinante ante hechos delictivos o situaciones irregulares, siempre en coordinación con las fuerzas policiales.

Ríos concluyó que el trabajo conjunto entre la Guardia Urbana, Tránsito, la Policía y el sistema de videovigilancia permite fortalecer la seguridad urbana, combinando control, prevención y cercanía con el vecino, en un esquema que busca anticiparse a los conflictos y brindar mayor tranquilidad a la comunidad.