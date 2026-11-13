Gualeguaychú será sede desde este viernes 13 de noviembre de la 12.ª edición de la Expo Moto, una propuesta que reunirá durante tres jornadas a fabricantes, comerciantes, aficionados y público en general en los Galpones del Puerto. La actividad fue declarada de interés municipal y provincial y contará con exhibiciones, pruebas de motocicletas, espectáculos y distintas propuestas culturales y recreativas.

La apertura comenzará a las 11:00 con una presentación exclusiva para medios de comunicación, que podrán recorrer los sectores de la exposición hasta las 14:00. Desde ese horario y hasta las 23:00, el predio estará habilitado para todo público.

Uno de los atractivos de la primera jornada será el Red Friday, una iniciativa comercial con descuentos de entre el 10% y el 50% en productos seleccionados de 25 marcas participantes.

También funcionará la pista de Test Ride, donde los visitantes podrán probar distintos modelos de motocicletas en un circuito exclusivo. Los turnos del viernes estarán organizados de la siguiente manera:

15:00: Honda.

16:00: Royal Enfield.

17:00: Moto Morini.

18:00: KTM.

19:00: TVS.

20:00: Hero.

La programación del escenario exterior comenzará a las 16:00 con la presentación de The Bookies. A las 17:00 habrá saltos en paracaídas a cargo de Fer Conil y, una hora más tarde, se realizará el espectáculo del Globo de la Muerte. La música continuará a las 20:00 con Bad News.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer los espacios de marcas oficiales, fábricas, indumentaria, accesorios y repuestos, además del sector comercial exterior. El estacionamiento central tendrá capacidad para 5.000 motocicletas y habrá un patio gastronómico.

Test Ride, charlas y espectáculos durante el fin de semana

El sábado 14 y el domingo 15 continuará la actividad con nuevas presentaciones del Globo de la Muerte, saltos en paracaídas y bandas en vivo.

La Sala de Conferencias recibirá charlas abiertas sobre motociclismo, viajes y experiencias en ruta, con la participación de referentes como Emilio Scotto, Martín Urruty y Yago.

La pista de Test Ride también permanecerá habilitada, con turnos organizados por marca y pruebas de motocicletas eléctricas.

Carnaval con Todos y una propuesta sobre las emociones

En paralelo con la Expo Moto, este viernes 13 a las 20:00 se realizará en el Corsódromo la segunda edición de “Carnaval con Todos”, una propuesta que reunirá a cerca de 900 participantes entre estudiantes, docentes, familias, integrantes de instituciones educativas y centros de día.

Inspirada en el cuento Mundis aprende a sentir, la presentación abordará las emociones, la amistad y el valor de la diversidad a través de coreografías, música y producciones artísticas.

El ingreso será desde las 19:30, con entrada libre y gratuita. Además, quienes deseen colaborar con las instituciones participantes podrán hacerlo mediante códigos QR.

La Noche de las Vinotecas

Otra de las actividades previstas para el viernes será “La Noche de las Vinotecas”, que tendrá su sede local desde las 20:00 en Le Garage, ubicada en Luis N. Palma 841.

La iniciativa, organizada a nivel nacional por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines, busca celebrar al Vino Argentino como Bebida Nacional. En Gualeguaychú, la propuesta se desarrollará con formato de feria de vinos.

Saltos de bautismo en paracaídas

Entre el viernes 13 y el domingo 15, el Aeroclub Gualeguaychú ofrecerá saltos de bautismo en paracaídas en modalidad tándem, acompañados por instructores profesionales. La actividad se desarrollará diariamente de 8:00 a 19:00.

La experiencia contempla aproximadamente 30 segundos de caída libre, a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora.

Para participar se requiere ser mayor de 18 años, gozar de buena salud y no superar los 95 kilos. Las consultas y reservas pueden realizarse a través de los teléfonos 3446 353585 (Aeroclub Gualeguaychú) y 3515 214514 (instructor Fer Conil).

El folklore y el coleccionismo completan la agenda

El sábado 14, el Ballet Folklórico Argentino El Lazo celebrará el Día de la Tradición y sus 50 años de trayectoria con una presentación en el Club Frigorífico, ubicado en San Martín 617. La propuesta incluirá música y danzas folklóricas para conmemorar la historia del cuerpo de baile.

Por último, el domingo a las 15:00, el Mercado Munilla será escenario del segundo Encuentro de Coleccionismo. La convocatoria reunirá a aficionados que exhibirán e intercambiarán juguetes, monedas, billetes, cómics, tarjetas, cartas, objetos decorativos y antigüedades.

También habrá juegos, sorteos y actividades para compartir en familia. Los coleccionistas interesados en participar pueden inscribirse comunicándose al 3446 416729.