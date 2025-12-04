La ciudad de Gualeguay avanza en los preparativos para recibir a pescadores de toda la región en la 6º edición de la Fiesta Provincial del Patí Gualeyo, que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre. El tradicional certamen de pesca deportiva fue presentado este martes en la sede de la Secretaría Provincial de Turismo, en Paraná, donde autoridades y organizadores ofrecieron detalles de una convocatoria que promete superar expectativas.

Un evento clave para el turismo regional

El director provincial de Turismo, Sebastián Bell, destacó la importancia del encuentro para el movimiento turístico del sur entrerriano, especialmente en el marco del último fin de semana largo del año.

“La ocupación hotelera será alta ante la llegada de más de 200 embarcaciones y numerosos visitantes que disfrutarán de la fiesta”, estimó.

Bell remarcó que este tipo de propuestas forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer el turismo activo.

“Desde que iniciamos la gestión, buscamos la generación de eventos deportivos, culturales o de este estilo con el objetivo de atraer visitantes y que toda la matriz económica de los destinos trabajen en pos de esto. En el marco económico que vive la Argentina, después de un mayo y junio muy difícil para el sector turístico, proponemos a cada municipio trabajar fuertemente para generar este estilo de evento”, expresó.

Asimismo, valoró el rol de las sociedades civiles y del sector privado, quienes —según destacó— invierten y se comprometen para posicionar a sus localidades como destinos de eventos.

Una competencia con historia y proyección

Por su parte, Ernesto Bongio, vocero de la Peña Amigos del Bocha, repasó la trayectoria del concurso y el crecimiento logrado desde su creación.

“Somos una asociación civil integrada por pescadores con más de 15 años participando en distintos concursos en todo el país”, señaló, y recordó que la iniciativa nació a partir del impulso del municipio, que buscaba dotar a la ciudad de un certamen propio.

“Cada entorno de pesca tiene su particularidad y, en Gualeguay, los patíes son muy grandes para sacar y participar del concurso”, explicó, resaltando que en ediciones anteriores se obtuvieron muy buenas capturas.

La expectativa para este año es alta: las inscripciones cerraron hace más de 10 días con un récord de 260 embarcaciones, mientras que otras 40 permanecen en lista de espera. Según Bongio, cerca del 70% de los participantes provienen de otras provincias, lo que consolida el alcance regional del evento.

“Ha dado valor a este concurso y trabajamos durante meses para poder desarrollarlo y recibir al pescador”, afirmó.

Premios, sorteos y un fuerte impacto local

La organización confirmó que la premiación incluirá reconocimientos del 1º al 15º puesto por cantidad de piezas y del 1º al 10º por pieza mayor. Además, se sortearán seis embarcaciones entre todos los concursantes.

“Volcamos todo el concurso para que el pescador se lleve algo”, indicó Bongio.

El evento cuenta con un amplio acompañamiento del sector privado local, con la participación de astilleros y más de un centenar de comercios patrocinadores.

“La gente de Gualeguay ya tiene la agenda y todos los comercios esperan este evento… estamos viendo si podemos ampliarlo para recibir más pescadores el año que viene”, adelantó.