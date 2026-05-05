El primer aviso a la Policía dio cuenta de un supuesto accidente vial: un camionero habría atropellado a la víctima sin advertir el hecho y continuado su marcha. El cuerpo de Cecilia quedó tendido sobre la cinta asfáltica. “El hecho se conoció alrededor de la 1, cuando personal policial tomó intervención ante la presencia de una persona sin vida”, informó el diario El Debate Pregón.

Sin embargo, con el avance de las primeras pericias comenzaron a surgir dudas sobre esa versión inicial.

Investigación judicial en curso

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariángeles Schell, quien se hizo presente en el lugar y ordenó la realización de una autopsia. Además, dispuso una serie de medidas que permitieron avanzar en la reconstrucción del hecho.

El conductor del camión, un hombre de unos 50 años que trabaja para una empresa de Crespo, no se detuvo tras el episodio. Fue localizado horas más tarde en las cercanías de General Galarza y quedó detenido con prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Gualeguay.

Con el correr de las horas, la hipótesis de un simple accidente comenzó a perder fuerza. Una de las líneas investigativas apunta a que la víctima habría mantenido un encuentro previo con el camionero y que, tras una discusión vinculada al pago de un servicio sexual, el hombre intentó retirarse.

Según la reconstrucción preliminar, Cecilia habría intentado impedir su partida tomándose del vehículo, momento en el cual fue arrastrada y posteriormente atropellada. De confirmarse esta secuencia, se descartaría definitivamente la hipótesis accidental.

Reclamo de justicia y perspectiva de género

El caso generó una fuerte reacción de organizaciones sociales. Desde Diversidad Gualeguay exigieron que la causa sea investigada con perspectiva de género y diversidad, y que no se reduzca el hecho a un siniestro vial.

“Cecilia murió trabajando. Murió expuesta a la violencia y a la precariedad que enfrentan tantas compañeras trans”, expresaron en un comunicado. También reclamaron que, en caso de comprobarse un móvil vinculado al odio por identidad de género, el hecho sea calificado como travesticidio o transfemicidio.

La organización subrayó además la necesidad de políticas públicas que garanticen condiciones de vida dignas para la población trans, señalando que muchas personas continúan expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad.

Un caso abierto

Por el momento, la Fiscalía no ha definido una calificación legal definitiva, aunque se confirmó que la investigación sigue abierta bajo múltiples hipótesis. Las pericias, testimonios y resultados forenses serán claves para determinar las responsabilidades y el encuadre judicial del caso.

Mientras tanto, familiares de la víctima —dos hermanos residentes en Buenos Aires— trasladaron sus restos para su sepultura.