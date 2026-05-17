Política
Gualeguay fue sede del Foro Provincial de Concejales de Juntos por Entre Ríos
Este 16 de mayo, el Centro Económico de Gualeguay recibió el Foro Provincial de Concejales de Juntos por Entre Ríos, un espacio de intercambio entre ediles de toda la provincia y funcionarios del gabinete provincial para fortalecer la gestión municipal y la articulación de políticas públicas.
El encuentro fue organizado por el Bloque de Concejales de Gualeguay de Juntos por Entre Ríos y contó con la participación de:
*Dr. Hernán Jacob – Ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos*
El ministro presentó el estado de situación del área y las acciones realizadas para poner en marcha la obra pública provincial.
*Estado de situación actual:*
- Deuda superior a $30.000 M, con un proceso de relevamiento y reestructuración mediante informes exhaustivos y acuerdos con contratistas.
- Reinicio de 120 obras que estaban neutralizadas.
- 550 intervenciones en escuelas y 32 en centros de salud.
- 378 obras finalizadas y 113 obras en ejecución en todo concepto.
- 676 km de rutas provinciales en intervención, con proyección de 1.055 km a intervenir.
*Gestión y transparencia:*
- Ley de Ordenamiento Territorial sancionada.
- Portal de Transparencia activo, con 4 módulos, 33 obras cargadas, 113 en ejecución y 378 finalizadas. Monto total transparentado: $307.300 M.
- Nuevo sistema de redeterminación de precios para procesos más ágiles, transparentes y sin sobrecostos.
- Expediente digital 100% electrónico para reducir burocracia y aumentar la trazabilidad.
- Nuevo pliego licitatorio para garantizar seguridad jurídica, transparencia y competitividad.
*Financiamiento internacional:*
El ministro detalló 13 obras viales con financiamiento internacional en distintos departamentos, entre ellas:
- Ruta 23 Tramo Pronunciamiento - 1º de Mayo - Villa Elisa - _En ejecución_
- Rehabilitación integral R.P. N°1 y N°12 - San José de Feliciano - _Proyecto en desarrollo_
- Rehabilitación integral desvío tránsito pesado San José de Feliciano - _Proyecto en desarrollo_
- Rehabilitación R.P. N°2 Tramo San José de Feliciano - R.N. N°14 - _Proyecto en desarrollo_
- R.P. 6Nº Tramo María Luisa - Estetxeberes - Raccedo - Puiggari - _Proyecto en desarrollo_
- R.P. N°6 - Tramo R.N. N°18 - R.N. N°39 - _Proyecto en desarrollo_
- R.P. N°20 - Tramo Villa San Marcial - R.N. N°130 - _Proyecto en desarrollo_
- R.P. N°20 - Tramo R.N. N°39 - Villa San Marcial - _Proyecto en desarrollo_
- R.P. N°23 Tramo Caseros - Pronunciamiento - _Proyecto en desarrollo_
- Puente s/Aroyo Sauco y acceso, R.P. N°43 - Nogoyá - _Proyecto en desarrollo_
- R.P. N°32 Hasenkamp - _Proyecto en desarrollo_
- Circunvalación de Nogoyá - _Proyecto en desarrollo_
- Acceso Nuevo Villa Paranacito y Canal de Mihura - _Proyecto en desarrollo_
*Arq. Verónica Berisso – Ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos*
La ministra expuso sobre el trabajo que se viene realizando para fortalecer el sistema de asistencia social. Entre los ejes abordó:
- Implementación de un sistema de registro para comedores comunitarios auditados y uso de tarjetas sociales.
- Acompañamiento a familias, con especial foco en padres que necesitan orientación.
- Impulso a centros de estudiantes en la provincia.
- Aplicación de la Ley 4035 para adultos mayores, con un aporte actual de aproximadamente $60.000.
- Políticas en discapacidad: capacitación para funcionarios, obtención del Certificado Único de Discapacidad y pensiones.
- Habilitación de residencias gerontológicas y capacitación de cuidadores domiciliarios ante la falta de personal.
- Entrega de módulos alimentarios con 10 productos, y programas “Mujer sin Barreras” y "Mujer movil", entre otros temas...