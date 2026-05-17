Este 16 de mayo, el Centro Económico de Gualeguay recibió el Foro Provincial de Concejales de Juntos por Entre Ríos, un espacio de intercambio entre ediles de toda la provincia y funcionarios del gabinete provincial para fortalecer la gestión municipal y la articulación de políticas públicas.

El encuentro fue organizado por el Bloque de Concejales de Gualeguay de Juntos por Entre Ríos y contó con la participación de:

*Dr. Hernán Jacob – Ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos*

El ministro presentó el estado de situación del área y las acciones realizadas para poner en marcha la obra pública provincial.

*Estado de situación actual:*

- Deuda superior a $30.000 M, con un proceso de relevamiento y reestructuración mediante informes exhaustivos y acuerdos con contratistas.

- Reinicio de 120 obras que estaban neutralizadas.

- 550 intervenciones en escuelas y 32 en centros de salud.

- 378 obras finalizadas y 113 obras en ejecución en todo concepto.

- 676 km de rutas provinciales en intervención, con proyección de 1.055 km a intervenir.

*Gestión y transparencia:*

- Ley de Ordenamiento Territorial sancionada.

- Portal de Transparencia activo, con 4 módulos, 33 obras cargadas, 113 en ejecución y 378 finalizadas. Monto total transparentado: $307.300 M.

- Nuevo sistema de redeterminación de precios para procesos más ágiles, transparentes y sin sobrecostos.

- Expediente digital 100% electrónico para reducir burocracia y aumentar la trazabilidad.

- Nuevo pliego licitatorio para garantizar seguridad jurídica, transparencia y competitividad.

*Financiamiento internacional:*

El ministro detalló 13 obras viales con financiamiento internacional en distintos departamentos, entre ellas:

- Ruta 23 Tramo Pronunciamiento - 1º de Mayo - Villa Elisa - _En ejecución_

- Rehabilitación integral R.P. N°1 y N°12 - San José de Feliciano - _Proyecto en desarrollo_

- Rehabilitación integral desvío tránsito pesado San José de Feliciano - _Proyecto en desarrollo_

- Rehabilitación R.P. N°2 Tramo San José de Feliciano - R.N. N°14 - _Proyecto en desarrollo_

- R.P. 6Nº Tramo María Luisa - Estetxeberes - Raccedo - Puiggari - _Proyecto en desarrollo_

- R.P. N°6 - Tramo R.N. N°18 - R.N. N°39 - _Proyecto en desarrollo_

- R.P. N°20 - Tramo Villa San Marcial - R.N. N°130 - _Proyecto en desarrollo_

- R.P. N°20 - Tramo R.N. N°39 - Villa San Marcial - _Proyecto en desarrollo_

- R.P. N°23 Tramo Caseros - Pronunciamiento - _Proyecto en desarrollo_

- Puente s/Aroyo Sauco y acceso, R.P. N°43 - Nogoyá - _Proyecto en desarrollo_

- R.P. N°32 Hasenkamp - _Proyecto en desarrollo_

- Circunvalación de Nogoyá - _Proyecto en desarrollo_

- Acceso Nuevo Villa Paranacito y Canal de Mihura - _Proyecto en desarrollo_

*Arq. Verónica Berisso – Ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos*

La ministra expuso sobre el trabajo que se viene realizando para fortalecer el sistema de asistencia social. Entre los ejes abordó:

- Implementación de un sistema de registro para comedores comunitarios auditados y uso de tarjetas sociales.

- Acompañamiento a familias, con especial foco en padres que necesitan orientación.

- Impulso a centros de estudiantes en la provincia.

- Aplicación de la Ley 4035 para adultos mayores, con un aporte actual de aproximadamente $60.000.

- Políticas en discapacidad: capacitación para funcionarios, obtención del Certificado Único de Discapacidad y pensiones.

- Habilitación de residencias gerontológicas y capacitación de cuidadores domiciliarios ante la falta de personal.

- Entrega de módulos alimentarios con 10 productos, y programas “Mujer sin Barreras” y "Mujer movil", entre otros temas...