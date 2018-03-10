Crespo– Una nueva propuesta de ‘Domingos en el Lago’ nos acerca la música del recuerdo, interpretada por artistas locales, cuatro solistas y el regreso del emblemático Grupo Géminis que marcó una época en nuestra ciudad, por mediados de los años 70.

La actividad fue programada para el domingo 11 de marzo, a las 19:00, en el Anfiteatro, con la participación de los artesanos de Hecho en Crespo y servicio de cantina a cargo de IMEFAA.

Actuarán los solistas Julián Ramírez, Roberto Nicolini, Tony Vegara y hará su debut artístico en público Elizabeth Papalardo.

La entrada es libre y gratuita.

Grupo Géminis

Grupo Géminis se formó en el año 1976 integrado por Ramón ‘Moncho’ Fleita, Carlos Zapata, Ricardo Hetze y Héctor ‘Terry’ López, ganando popularidad en los famosos bailes de los carnaval, en los comienzos de la Fiesta Provincial de la Cerveza y los característicos bailes de fin de año de 24 y 31 de diciembre que durante siete u ocho años realizó el Club Unión, durante la presidencia de Modesto Zapata.

Fleita, el único integrante que vive de la formación inicial creada hace más de 40 años, recordó a Paralelo 32 que en 1978 se formó un nuevo grupo bajo esta denominación, incorporando la voz de Melo Chort, Luis Fenoglio, Carlos Zapata, Bernardo García. “Bernardo fue el bajista que más años estuvo en Géminis” – dijo Fleita- quien recordó además el paso de Alberto Silva, Godoy y Simoine, de Ramírez, en la interpretación del instrumento y de Javier Fontana, como animador.

“Hace dos años que no hacemos actuaciones, nos juntamos de tanto en tanto a tocar, pero el nombre existe y en alguna fiesta especial siempre estamos con nuestro doble estilo”- comentó. “Fuimos los primeros en imponerlo, sumando acordeón y teclado, ahora tenemos saxo”.

En su regreso, Grupo Géminis se presentará en el anfiteatro del Lago: Melo Chort (voz), Luis Fenoglio (teclado y acordeón), Félix Avero (guitarra), Mario Schimpf (batería), Félix Alarcón (saxofón), Omar Waigandt (bajo) y Ramón ‘Moncho’ Fleita (batería característica).