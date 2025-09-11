La ciudad de Paraná se prepara para vivir una nueva edición de la Muestra de la Construcción, que se realiza los días 12, 13 y 14 de septiembre en Sala Mayo. La innovación y el diseño llegan de la mano de Grossteiner, la marca que nació para redefinir el universo de la construcción y la arquitectura y que hoy se posiciona como líder en arquitectura modular en la Argentina.

Reconocida por su ingenio, calidad, diseños y la capacidad de llegar a todo el país con más de 10 puntos de venta, Grossteiner presentará en esta edición de la muestra una propuesta totalmente disruptiva: la nueva “Cápsula Black”.

Se trata de un desarrollo que eleva la experiencia de los módulos transportables a un nivel superior:

• Mayores dimensiones y amplitud

• Confort y comodidad mejorada

• Aislación de última generación

•Diseño contemporáneo y de vanguardia

La Cápsula Black combina estética actual con prestaciones técnicas de excelencia. Su estructura portante de acero permite ampliar las dimensiones de los módulos hasta 3,40 m de ancho y 3,20 m de altura, con largo variable y posibilidad de ensamblar.

"Con esta presentación, reafirmamos nuestro compromiso de seguir transformando la manera en la que imaginamos y construimos espacios", fueron las palabras de Julieta Gross, directora de la firma. Consolidando su liderazgo en un sector que demanda cada vez más eficiencia, diseño y versatilidad.

La Muestra de la Construcción convoca a empresas locales, nacionales e internacionales, y atrae año a año a visitantes de Paraná, Santa Fe, ciudades vecinas y de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos. Grossteiner invita a profesionales, empresarios, inversores y público en general a descubrir el futuro de la arquitectura modular. La entrada es libre y gratuita.