Grossteiner presenta la “Cápsula Black”
La innovadora propuesta de arquitectura modular será exhibida durante la Muestra de la Construcción, que se desarrollará este fin de semana en el Complejo Sala Mayo de Paraná.
La ciudad de Paraná se prepara para vivir una nueva edición de la Muestra de la Construcción, que se realiza los días 12, 13 y 14 de septiembre en Sala Mayo. La innovación y el diseño llegan de la mano de Grossteiner, la marca que nació para redefinir el universo de la construcción y la arquitectura y que hoy se posiciona como líder en arquitectura modular en la Argentina.
Reconocida por su ingenio, calidad, diseños y la capacidad de llegar a todo el país con más de 10 puntos de venta, Grossteiner presentará en esta edición de la muestra una propuesta totalmente disruptiva: la nueva “Cápsula Black”.
Se trata de un desarrollo que eleva la experiencia de los módulos transportables a un nivel superior:
• Mayores dimensiones y amplitud
• Confort y comodidad mejorada
• Aislación de última generación
•Diseño contemporáneo y de vanguardia
La Cápsula Black combina estética actual con prestaciones técnicas de excelencia. Su estructura portante de acero permite ampliar las dimensiones de los módulos hasta 3,40 m de ancho y 3,20 m de altura, con largo variable y posibilidad de ensamblar.
"Con esta presentación, reafirmamos nuestro compromiso de seguir transformando la manera en la que imaginamos y construimos espacios", fueron las palabras de Julieta Gross, directora de la firma. Consolidando su liderazgo en un sector que demanda cada vez más eficiencia, diseño y versatilidad.
La Muestra de la Construcción convoca a empresas locales, nacionales e internacionales, y atrae año a año a visitantes de Paraná, Santa Fe, ciudades vecinas y de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos. Grossteiner invita a profesionales, empresarios, inversores y público en general a descubrir el futuro de la arquitectura modular. La entrada es libre y gratuita.