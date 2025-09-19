La innovación y el diseño tuvieron nombre propio en la 4° Muestra Anual de la Construcción: Grossteiner. La empresa, referente en arquitectura modular, se convirtió en la gran protagonista del evento, sorprendiendo al público y a los profesionales del sector con su propuesta disruptiva y de vanguardia.

Durante la muestra, Grossteiner presentó cinco tipologías que reflejan la versatilidad y el potencial de su sistema constructivo:

Vivienda modular: una nueva línea, con lo mejor de los módulos transportables, pero con mayores prestaciones. Dimensiones más grandes, mayor amplitud, más comodidad y arquitectura de vanguardia. El diseño de esta vivienda se basa en una estética actual y contemporánea. Cuenta con living comedor con cocina integrada, baño completo, sector de paso con armario de servicio, dormitorio principal y una habitación extra. Posee una estructura portante de acero que permite ampliar las dimensiones de los módulos hasta 3,40 m de ancho y 3,20 m de altura, con un largo variable.

Vivienda de 2 dormitorios: se adapta a las nuevas necesidades y modos de vida, con capacidad para 3 a 4 personas. Cuenta con cocina-comedor integrado, baño completo exclusivo y 2 dormitorios, uno de ellos con espacio pensado para sector de estudio.

Dúplex: con una estética moderna y de lujo con terrazas y balcones; esta tipología cumple con todos los requisitos de un público exigente a la hora de habitar los espacios, optimizando al 100% cada metro cuadrado.

Bar: concepto innovador para el sector gastronómico y de servicios, adaptable a distintos formatos, con terraza y un gran atractivo visual.

Loft: dirigido a personas que buscan flexibilidad, comodidad y transportabilidad. Contempla comedor, espacio de descanso y un baño completo exclusivo.

El stand de Grossteiner fue, como siempre, el más visitado. Además, contó con la presencia de la reconocida modelo internacional Ingrid Grudke, quien recorrió cada tipología y mostró al detalle las características de las unidades, generando gran interés y repercusión en el público.

Asimismo, la empresa deslumbró con una plaza central que conectaba todas las tipologías, ofreciendo un espacio de relax con mobiliario de diseño y un globo aerostático que se convirtió en el gran imán de todas las miradas. Cada jornada se completó con DJs en vivo y propuestas gastronómicas innovadoras, creando una experiencia diferente y dinámica para todos los visitantes. Con 500 m² de superficie, el stand se consolidó como el más grande y destacado de la muestra.

*“Nuestro desafío es seguir demostrando que la arquitectura modular no es el futuro, es el presente, y que podemos cambiar la forma de construir y vivir”, expresó Julieta Gross, Directora y Creadora de Grossteiner.*

📌 Datos destacados:

Más de 5.000 personas recorrieron el stand durante los tres días de la muestra.

Grossteiner fue la única empresa en presentar cinco unidades completas, equipadas y listas para ser habitadas.

Con 500 metros cuadrados cubiertos, fue el stand más grande de la Muestra.

La propuesta despertó especial interés en desarrolladores, arquitectos y público general por su rapidez constructiva, diseño contemporáneo y eficiencia energética.

La empresa cuenta con stock permanente de una gran variedad de tipologías y ofrece diferentes formas de financiación para adaptarse a cada proyecto.

Con esta presentación, Grossteiner reafirma su objetivo: transformar la manera en la que pensamos y habitamos los espacios, consolidándose como un actor clave en el futuro de la construcción sin límites en la cantidad de metros cuadrados, sin estrés, sin obras y con módulos que se pueden ensamblar de diversas maneras. Además, la compañía se posiciona como la que más invierte en este tipo de eventos, y esa inversión se ve reflejada en la magnitud de su stand, la innovación de su propuesta y el impacto generado en cada edición.