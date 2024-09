Luego de no llegar a un acuerdo salarial entre Gobierno y gremios docentes con intervención de la Justicia, el diputado provincial Marcelo López (JxER) dijo no entender la “contradicción ni la postura extrema de los sindicatos” docentes, cuando “primero salieron los gremialistas a los medios diciendo que la última propuesta era buena, pero a las pocas horas anunciaron cinco días de paro”.

Al respecto, un gremialista de Agmer Uruguay Victor Hutt le contestó al legislador: “no hay contradicción y lo saben. El reclamo docente se mantiene siempre en los mismos términos, no hay postura extrema, es pobreza extrema la que define las decisiones tomadas por el colectivo docente profundamente empobrecido”.

Asimismo, Hutt sostuvo que Agmer no calificó de “buena” la propuesta y que “el mensaje fue deformado en los titulares de los medios presionados por la pauta oficial”. “Sólo expresaron que se podía considerar como una respuesta susceptible de consultar a las bases docentes de toda la provincia”, indicó el gremialista que además agregó que la respuesta no fue dada "a las pocas horas” ya que informó que se realizaron 17 asambleas departamentales y un congreso provincial.

Es por ello que para Hutt “un dirigente político que no tiene la capacidad de ponerse en el zapato de los que sufren, ¿puede ser un representante en el Poder Legislativo?, una declaración de este tipo, ¿no amerita la renuncia al cargo por incapacidad manifiesta?”.

Por otra parte, el diputado Lopez había dicho que “es algo inédito que fracase una conciliación obligatoria” e hizo notar que “todo este tiempo fuimos cediendo y parece que nada alcanza. En cada reunión los gremialistas nos exigen más y más sin tener en cuenta que estamos en uno de los peores momentos de la historia en materia de ingresos".

A lo que Hutt respondió que “combinar verdades y mentiras en una misma oración es un recurso conocido de las falacias discursivas”. El gremialista coincide en el “hecho inédito": “El Gobierno ha demostrado que llamó a conciliación obligatoria solamente para intentar frenar un proceso de lucha que podía soportar, pero sin ninguna intención de hacer el más mínimo esfuerzo por lograr una solución”. Pero califica de “mentira” el ceder por parte del Ejecutivo: “no hubo oferta durante 17 días, no hubo avances ni retrocesos, porque no hubo oferta, no hubo diálogo porque las charlas no arrojaron resultados, nada alcanza si sobre un profundo empobrecimiento, se ofrece un sobre empobrecimiento. Reclamamos recuperación del poder adquisitivo del salario y nos ofrecieron empobrecimiento”