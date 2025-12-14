Crespo.- Organizado por Grávida Crespo se desarrollará el tradicional Concurso de Pesebres. Los participantes deben enviar una foto del pesebre realizado al Whatsaap 343 4500733 hasta el viernes 19 de diciembre. Se premiarán pesebres por categorías, evaluados por un jurado. Los resultados se informarán la semana siguiente.

Categorías

• Pesebre Viviente: representado por un grupo de personas (integrantes de la familia, grupos de catequesis, grupos escolares, etc.) que se caracterizan como los personajes.

• Pesebre de Exterior: preparado en jardines o frentes de los domicilios.

• Pesebre Creativo: Usando materiales no convencionales y multiplicidad de colores.

• Gran Pesebre: de 50 a cien centímetros de altura.

• Mini Pesebre: de 5 a 15 centímetros de altura.

• Pesebre Más Completo: Deberá tener establo, estrella, figuras (José, María, Niño Jesús, ángeles, pastores, reyes), animales (vaca, camello, ovejas, burro, cabra, etc.)

• Pesebre Reciclado: hecho con materiales cómo cartón, tela, botones, tapitas, corchos, etc.

• Pesebre Orgánico: realizado con materiales como huevo, semillas, madera, piedra, etc.

• Pesebre de porcelana fría o cerámica

• Pesebre Plegable: Hecho con cartón, cartulina y papel.

• Pesebre en vidriera de negocio: exhibido en la vidriera del negocio participante o una vidriera navideña.