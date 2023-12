Crespo- Cristian Zapata es uno de los coordinadores de Grávida Crespo. En diálogo con Paralelo 32 destacó que “Grávida tiene 71 centros en el país, que ofrece el servicio de acompañamiento a la mujer embarazada en situación de riesgo social o de aborto. Contamos con una línea telefónica, a través de la cual nos contactan y vamos tratando de que esa mamá que tiene intenciones de hacer un aborto, tome conciencia de lo que está por hacer, de informarla. Hay muchas mujeres que están desinformadas, que creen que es algo sencillo o que no va a tener consecuencias su decisión. Y después, la persona decide qué es lo que quiere. No obligamos a que tenga que aceptar la vida, obviamente que si lo hace bienvenido sea, pero respetamos su decisión y damos un paso al costado en caso de seguir con su idea. Hemos tenido casos con una resolución favorable y otros en los que la mamá decidió no seguir adelante con el embarazo”.

“Siempre hay cosas para mejorar, pero creemos que estamos cerrando un buen año, agradecidos a la comunidad, que siempre nos acompaña. Si bien hay cosas que quedaron en el tintero y casos que no tuvieron resolución favorable, podemos decir que es un buen año para las actividades y servicios que ofrecemos”, agregó.

Abortos y estadísticas

Zapata comentó que “No manejamos estadísticas locales, no tenemos acceso a esa información a través del Hospital. Sí sabemos que se realizan lógicamente y cuando participamos de un encuentro nacional, en Córdoba, se dijo que es un número importante los que ya se han realizado en el país”.

“Si bien nuestra función primordial es acompañar a la mamá que requiere ser escuchada, desde Grávida tenemos otras funciones, como atender casos de vulnerabilidad, de mamás que no tienen pañales para sus hijos o van a tener el bebé y no tienen ropa para cobijarlos. Ahí articulamos con ellos, y es clave la gente generosa que realiza donaciones. Tenemos un roperito en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y en la San José para esas acciones”, agregó.

Política y leyes

El presidente electo, Javier Milei, durante la campaña anticipó su intención de derogar la “Ley de Aborto” e hizo un comentario en contra de la “Agenda 2030”. Sobre este tema, Zapata destacó que “Si el aborto deja de ser legal, tal vez lo pensarían un poco más quienes están pensando en abortar. Además, ya no contarían con la facilidad de simplemente ir y tener todo de forma gratuita para realizárselo. Cuando se sancionó la ley, era algo que nosotros no esperábamos. Nos preguntábamos cómo íbamos a llevar adelante nuestro servicio. Fue toda una cuestión reorganizarlo. Si se llegara a derogar la ley sería un gran paso, y si no se deroga, seguiremos trabajando como lo estamos haciendo. Con o sin ley, vamos a seguir brindando nuestro servicio, acompañando”.

“Para nosotros sería un paso importante, pero no estamos pendientes de eso, seguimos trabajando de igual manera con la vida naciente y las mamás embarazadas”, aclaró.