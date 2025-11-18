Crespo.- Una de las empresas que más sufrió la furia del viento y la tormenta de la madrugada del domingo 16 de noviembre pasado, es Julicroc, firma productora de snacks salados y dulces, nacida en 1987 en María Luisa y afincada en el Parque Industrial de Crespo (PIC) desde hace dos décadas.

En su nuevo predio del PIC donde está instalando una nueva planta de producción, resultó seriamente dañada la estructura central, con la mitad del techo totalmente desprendida. También hubo daños en el resto de la estructura que, no obstante, logró sostenerse en pie frente a la intensidad de los vientos.

Colapso y deformación

En contacto con Paralelo32, desde la firma se dio una descripción resumida de los destrozos ocasionados por la tormenta. También enviaron fotos sobre la situación descripta.

• Colapso total de un tramo completo de la estructura del techo, compuesto por chapas metálicas y vigas, que fueron arrancadas y desplazadas varios metros.

• Deformación y quiebre de vigas, perfiles y tirantes metálicos, dejando partes de la estructura colgando y en condición inestable.

• Caída y plegado de paneles laterales de chapa, con daños visibles en su fijación y anclajes.

• Afectación del interior del galpón, con ingreso de agua y desplazamiento de materiales y maquinarias que estaban dentro.

• Restos estructurales dispersos tanto dentro como en el perímetro externo del edificio, representando riesgo de colapso adicional.

Inversión

El predio afectado es la nueva planta de producción de 1.700 metros cuadrados que Julicroc está construyendo en el PIC, con tecnología importada desde la República Popular China. La mayor parte de la maquinaria se salvó de los destrozos y debió ser reubicada dentro del espacio que quedó con cobertura de techo. La nueva tecnología iba a ser puesta a punto próximamente con la llegada de técnicos chinos. Los destrozos determinaron que se retrase la puesta en marcha de la nueva producción de Julicroc hasta restaurar la nave dañada por la tormenta.

En diciembre de 2022, Hernán Fontana, en representación de Julicroc, había firmado el boleto de compra venta del predio siniestrado, previsto para la producción de pellets de snacks a base de harinas de trigo, maíz, arroz, papa y legumbres. El terreno está ubicado en calle Aurelio Feller 285 del PIC.