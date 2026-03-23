La Jefatura Departamental Victoria informó que en la mañana de este lunes 23 de marzo, alrededor de las 07:45 horas, se registró un grave siniestro vial en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial Nº 26.

De acuerdo a los primeros datos, el hecho involucró a un camión marca Iveco, que transportaba maquinaria agrícola, conducido por un hombre de 31 años de nacionalidad brasileña, y una camioneta Ford EcoSport, al mando de un joven de 27 años oriundo de la provincia de Santa Fe.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, ambos vehículos colisionaron de manera frontal. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la camioneta —el vehículo de menor porte— sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fermín Salaberry.

Fuentes médicas confirmaron que el joven presenta una fractura cráneo-facial, considerada de carácter grave. En este sentido, el equipo profesional evalúa su posible derivación a la ciudad de Paraná para la realización de estudios de mayor complejidad.

En el lugar del hecho trabajó personal de la División Policía Científica junto a efectivos de la Comisaría Antelo, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Asimismo, se dio intervención a la fiscalía en turno, que dispuso la continuidad de las actuaciones de rigor para esclarecer lo sucedido.