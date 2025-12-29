Desde la Jefatura Departamental de Nogoyá se informó que en la madrugada de ayer, domingo 28 de diciembre, alrededor de las 03:30 horas, personal policial debió intervenir en un domicilio ubicado sobre calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris, de esta ciudad, tras recibirse un alerta por gritos que provenían del interior de la vivienda pidiendo auxilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron una situación de extrema gravedad, encontrando a una mujer mayor de edad con lesiones de carácter grave, entre ellas un profundo corte en la zona del cuello. Asimismo, en el domicilio se hallaba un masculino mayor de edad que presentaba manchas de sangre.

Ante la urgencia del cuadro, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Blas y, posteriormente, derivada de manera urgente a la ciudad de Paraná, donde actualmente permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín.

En relación al hombre encontrado en el lugar, y por disposición del fiscal en turno, Dr. René Martínez, se procedió a su detención, quedando a disposición de la Justicia.