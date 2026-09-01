Un grave siniestro vial se registró durante la mañana de este martes 1° de septiembre sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 378, entre las localidades de Hernández y Aranguren.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:00, cuando, por circunstancias que serán materia de investigación, se produjo una colisión frontal entre un transporte de carga Iveco Daily y un utilitario Renault Kangoo.

En el vehículo de menor porte perteneciente al Area de Desarrollo Social de la Municipalidad de Nogoyá viajaban cuatro personas, tres de ellas se trasladaban a la Capital provincial para cumplir con turnos de atención médica en los hospitales. Tras el impacto, se inició un operativo de emergencia donde, Bombero Voluntarios se abocó a la tarea de retirar a los ocupante de la Kangoo, entre los que se encontraba una persona fallecida, de 66 años.

Las tareas se desarrollan en un contexto de visibilidad reducida debido a la presencia de niebla, una condición que afecta la circulación durante las primeras horas de la mañana en distintos sectores de la región.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos, ambulancias y personal policial, mientras se lleva adelante el operativo de rescate y asistencia de las personas involucradas.

Comunicado de la Municipalidad de Nogoyá La Municipalidad de Nogoyá informa que, en horas de la mañana de hoy, un vehículo municipal que presta el servicio de traslado de Desarrollo Social, y que se dirigía a la ciudad de Paraná con tres pasajeros que tenían turnos médicos programados, sufrió una colisión con un camión entre la ciudad de Hernández y Aranguren. Como consecuencia del siniestro, lamentablemente falleció una de las pasajeras, de 66 años. Los restantes pasajeros fueron trasladados para recibir atención médica y permanecen en observación en centros de salud de General Ramírez y Paraná. Acompañamos a los familiares y seres queridos de la víctima en este doloroso momento.

Tránsito restringido

Como consecuencia del siniestro, la circulación se encuentra luego de las tareas de rescate, asistida en el sector de la Ruta Nacional 12, por lo que se solicita a quienes transiten por la zona extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal policial.

Por el momento no se cuenta con información oficial respecto del estado de salud de las personas involucradas ni se conocen mayores detalles sobre la mecánica del accidente.

Desde Paralelo 32 se ampliará la información durante el transcurso de la mañana.