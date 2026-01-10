Al arribar rápidamente al lugar, los efectivos constataron que el accidente involucró a un automóvil Renault 12, conducido por un hombre de 73 años, domiciliado en la ciudad de Diamante, quien afortunadamente no sufrió lesiones, y una motocicleta Motomel de 150 cc., al mando de un joven de 27 años, con domicilio en Valle María.

Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó con heridas de gravedad, por lo que recibió las primeras atenciones médicas en el nosocomio local, siendo posteriormente derivado al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná para una atención de mayor complejidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la intervención del área de Policía Científica, a fin de realizar las pericias correspondientes que permitan establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro. De acuerdo a los primeros datos, uno de los rodados circulaba de Sur a Norte, mientras que el otro lo hacía en sentido contrario, tratándose de una colisión frontolateral.