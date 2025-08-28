La Jefatura Departamental Victoria informó que en la madrugada de este jueves 28 de agosto, alrededor de la 01:15 horas, se produjo un siniestro vial en la Ruta Nacional Nº 174, a la altura del enlace Rosario-Victoria, sobre uno de los puentes.

El hecho involucró a un Citroën Berlingo, conducido por un hombre de 36 años, oriundo de Rosario (Santa Fe), que circulaba en dirección Rosario-Victoria, y a un camión Scania con acoplado, que transportaba animales vacunos y era manejado por un hombre de 46 años, oriundo de Mercedes (Corrientes), quien se desplazaba en sentido contrario (Victoria-Rosario).

Ambos conductores fueron trasladados inconscientes al Hospital de Granadero Baigorria (Santa Fe), donde se les diagnosticaron lesiones de carácter grave.

Además, desde la Jefatura Departamental Victoria confirmaron a Paralelo 32 que se tomó conocimiento de una tercera persona lesionada en el lugar, quien habría sido embestida por uno de los toros transportados en el camión. La víctima sufrió un golpe en el rostro con fractura de seno frontal.

En el operativo intervinieron efectivos de la Dirección de Prevención General y Seguridad Vial, la Comisaría Suburbios, Policía Científica, personal de Delitos Rurales y Gendarmería Nacional.