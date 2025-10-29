Por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta marca Benelli, modelo TNT 15, de color roja, conducida por un hombre de 29 años, quien iba acompañado por otro masculino de 28 años, ambos domiciliados en esta ciudad, perdió el control y colisionó contra un automóvil Volkswagen Gol de color negro, que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

A raíz del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta fueron asistidos y trasladados al hospital local para su atención médica. Tras ser examinados, el acompañante presentó lesiones de carácter grave, diagnosticándose fractura de fémur en la pierna izquierda.

En el lugar del hecho trabajó personal de Salud, División Policía Científica, Médico y Mecánico Policial, bajo las directivas de la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del accidente.