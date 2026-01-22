El Gobierno de Entre Ríos intervino en el conflicto registrado en la planta Granja Tres Arroyos, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, y posibilitó la apertura de un canal de diálogo entre la empresa y los trabajadores, lo que derivó en el levantamiento de la medida de fuerza y la normalización de la actividad productiva.

La planta “La China” emplea a alrededor de 900 trabajadores distribuidos en tres turnos, por lo que la situación había generado una fuerte preocupación social y productiva en la región. El conflicto se originó a partir de la falta de pago de haberes y del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al año 2025, lo que motivó una protesta por parte del personal.

Ante este escenario, y por indicación del gobernador Rogelio Frigerio, funcionarios provinciales se trasladaron este jueves a Concepción del Uruguay para mediar entre las partes y encauzar el conflicto a través del diálogo.

Durante el encuentro, la empresa reconoció atravesar una compleja situación económica, asumió el pago de una suma fija y se comprometió a presentar, en la próxima audiencia ante la Secretaría de Trabajo, un plan de pagos que otorgue “previsibilidad y certidumbre” a los trabajadores. Tras conocer esta propuesta, los empleados resolvieron en asamblea levantar la medida de fuerza, permitiendo así la reanudación de la actividad en la planta.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la intervención del Ejecutivo provincial y sostuvo que “este es un gobierno que le pone el cuerpo a los conflictos y busca soluciones”. En ese sentido, explicó que se convocó a las partes y se facilitó una mesa de conciliación voluntaria de la que participaron los secretarios de Trabajo y de Gobiernos Locales, representantes sindicales y autoridades de la empresa.

“Intervenimos como garante del diálogo, el trabajo y la producción, reafirmando el rol activo de la Provincia para encauzar los conflictos laborales y preservar la paz social. Reconocemos el gesto de ambas partes, especialmente el sacrificio de los trabajadores al decidir retomar la producción”, subrayó Troncoso.

Finalmente, se informó que las partes volverán a reunirse el próximo miércoles 28 de enero en la Secretaría de Trabajo, donde la empresa deberá presentar formalmente el plan de pagos comprometido.