El domingo 14 de septiembre, más de 700 corredores participaron de la 37ª edición de la Media Maratón de la Salud en Libertador San Martín, en una jornada que combinó deporte, recreación y un clima festivo. La largada y llegada se realizó frente al edificio municipal.

En la distancia principal de 21 kilómetros, los ganadores fueron María Ángela Ríos, de Victoria (Entre Ríos), con un tiempo de 01:39:46 en la rama femenina, y Maximiliano Farías, de Rosario (Santa Fe), quien se impuso en la general masculina con 01:11:27.

Una fiesta deportiva para toda la familia

Por tercer año consecutivo, la organización estuvo a cargo de Costa Río Paraná, bajo la dirección de Lucrecia Castro y su equipo, junto al Área de Deporte de Libertador San Martín. La propuesta incluyó pruebas cronometradas de 5 km, 10 km y 21 km, además de la tradicional caminata familiar y, en horario diferenciado, las carreras infantiles para chicos de 1 a 12 años, con distancias adaptadas a cada edad.

Más de 180 niños participaron en las competencias infantiles disputadas sobre la avenida 25 de Mayo. Al finalizar, se sorteó una bicicleta entre todos los inscriptos, premio que se llevó el pequeño Joaquín Videla, de 9 años.

Durante el recorrido, los atletas contaron con puestos de hidratación distribuidos estratégicamente, no solo para cuidar la salud de los corredores sino también para difundir buenas prácticas sobre el cuidado del agua y del medio ambiente.

Voces de la organización

“Estamos felices por la convocatoria y porque fue una verdadera fiesta deportiva. Sumamos más y mejor hidratación previendo el calor y eso hizo que todos llegaran contentos”, expresó la coordinadora Lucrecia Castro, en diálogo con el streaming transmitido por Canal 2 Satelital, Diario Nuevo Libertador y Amanecer Entrerriano.

Por su parte, el coordinador de deportes municipal, profesor Claudio Diel, destacó: “Muy contentos y satisfechos por los resultados. La participación de corredores y público fue excelente y se vivió en un marco muy ameno, acompañado por el buen tiempo”. Además, valoró el acompañamiento sanitario con ambulancias y personal de salud local, y agradeció el aporte de la bicicletería Cabrol de Paraná por el obsequio sorteado en los infantiles.

Diel también adelantó que para la próxima edición se analiza la posibilidad de sumar la distancia de 42 km, un desafío inédito para la zona: “Es una logística distinta, pero vamos a intentar implementarlo”, señaló.

Resultados destacados

5 km – Femenino

1° Hilary Mariño (Libertador San Martín) – 32:33

2° Helen Ayala (Libertador San Martín) – 32:37

3° Guillerm Kunstler Redondi (Libertador San Martín) – 33:02

5 km – Masculino

1° Matías Gómez (Libertador San Martín) – 23:53

2° Valentino Martín (Libertador San Martín) – 24:09

3° Joaquín Schanzenbach (Libertador San Martín) – 24:26

10 km – Femenino

1° Anabella Rizzi (Libertador San Martín) – 39:01

2° Lucrecia Fuchs (Diamante) – 40:55

3° Nadia Soledad Orega (Paraná) – 42:21

10 km – Masculino

1° Elías Olivera (Rosario) – 30:46

2° Alexis Gardini (Rosario) – 31:07

3° Ignacio Juárez (Libertador San Martín) – 31:49

21 km – Femenino

1° María Ángela Ríos (Victoria) – 01:39:46

2° Solange Diederle (San Benito) – 01:43:57

3° Carla Luciana Garavano (Victoria) – 01:49:29

21 km – Masculino

1° Maximiliano Farías (Rosario) – 01:11:27

2° Mateo Coria (Libertador San Martín) – 01:16:32

3° Juan Manuel Tablada (Viale) – 01:17:51