En un reciente diálogo, Graciela Bar, ex senadora provincial y ex presidenta del Consejo General de Educación (CGE), realizó un profundo análisis sobre la situación actual de Argentina, expresando su preocupación por las medidas implementadas por el Ejecutivo nacional. Durante su reflexión, Bar no dudó en calificar como “mediocre” la gestión del gobernador provincial, Rogelio Frigerio.

La ex legisladora destacó la problemática del desempleo y la precariedad laboral, señalando: “Hay personas que perdieron sus trabajos, pero hay quienes tienen trabajo y no les alcanza el salario para comprar alimentos. Esto se ve reflejado en el parate en la construcción por la falta de recursos”. Además, criticó los modales del presidente Javier Milei, describiéndolos como “tan agresivos y mal educados”, lo que, según ella, no contribuye a mejorar el clima social. “Hay días en los que uno está angustiado y con mucha tristeza porque tiene familiares que no pueden comprarse un medicamento”, lamentó Bar.

A pesar de su preocupación, Bar manifestó su esperanza en un cambio futuro. “Cerrar oficinas del Estado Nacional y despedir a miles de trabajadores con años de experiencia, además de recortar en áreas cruciales como la ciencia, la tecnología, la educación y la salud, es terrible. La disminución de los presupuestos es impresionante”, afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de mantener programas que beneficien a la población.

En cuanto a la situación en Entre Ríos, Bar hizo una distinción respecto al trato del gobernador, pero criticó la “falta de decisión y acción en distintos organismos”. Observó que el gobierno provincial no ha logrado llegar a un acuerdo salarial con los docentes y expresó su preocupación por la “ausencia generalizada” en el ámbito pedagógico. “Los funcionarios y técnicos no recorren la provincia ni hacen reuniones con supervisores y directores para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje”, señaló.

La ex senadora también lamentó la suspensión de obras y el deterioro de las rutas, considerándolas evidencias de un nivel de gestión “bastante mediocre” en la actualidad.

Análisis del justicialismo

Bar se refirió al justicialismo a nivel nacional, afirmando que es “saludable” la interna entre Cristina Fernández y Ricardo Quintela, aunque cuestionó las disputas entre Fernández y Axel Kicillof. A nivel provincial, mencionó que se están evaluando acciones a seguir, destacando que, aunque hay buenas intenciones, la acción es escasa. “Sin embargo, hay grupos que se están reuniendo”, comentó.

Como conductora del Partido Justicialista (PJ) en Entre Ríos, Bar se mostró optimista sobre las figuras que podrían liderar el partido, mencionando a José Eduardo Lauritto, Rosario Romero y Adán Bahl como potenciales líderes.

Victoria: un ejemplo a seguir

Por último, Bar se refirió a la situación de Victoria, donde destacó el trabajo de la intendenta Isa Castagnino. “Está muy bien posicionada, es muy trabajadora, visita los barrios permanentemente y tiene contacto con los vecinos. Estamos bastante bien vistos por la personalidad de la intendenta”, concluyó.