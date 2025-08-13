Google presentó una nueva herramienta en su buscador que permitirá a los usuarios personalizar su experiencia de noticias, priorizando el contenido de sus sitios y medios favoritos. La función, disponible tanto en la versión web como en la aplicación para celulares, posibilita marcar “fuentes preferidas” dentro de Google Noticias.

“Cada persona tiene sus propias preferencias sobre dónde y cómo informarse”, explicó Duncan Osborn, gerente de Producto de Google Search, al anunciar la novedad, que busca dar al usuario un mayor control sobre la información que consume.

En la práctica, los lectores podrán seleccionar medios específicos —como Paralelo 32— para que sus contenidos aparezcan con mayor frecuencia en el feed de noticias.

Cómo hacerlo desde la aplicación

Abrir Google Noticias en un teléfono Android o iOS.

Usar la barra de búsqueda e ingresar “Paralelo 32”.

Seleccionar el perfil oficial del medio y pulsar “Seguir” o el ícono de la estrella para marcarlo como preferido.

Desde la versión web

Ingresar a Google Noticias desde cualquier navegador.

Escribir “Paralelo 32” en el buscador interno.

Seleccionar el medio y hacer clic en “Seguir”.

Ventajas para el usuario

Marcar a Paralelo 32 como fuente preferida te permitirá recibir con prioridad la cobertura de noticias locales, regionales, y contenidos de Entre Ríos y Argentina. Además, al seguir a Paralelo 32 estarás recibiendo información verificada y actualizada bajo la premisa de “periodismo confiable”.

Google aclaró que, aunque se dará prioridad a las fuentes elegidas, el sistema seguirá mostrando contenidos de otros medios para garantizar una pluralidad de voces. La configuración se puede modificar en cualquier momento.