En la reunión semanal de gabinete realizada este jueves 9 de octubre en el Salón de los Gobernadores de la ciudad de Paraná, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó un encuentro con sus ministros y secretarios, en el que se enfatizó la continuidad de los ejes centrales de acción del gobierno provincial.

La reunión contó con la participación especial del senador provincial Rafael Cavagna, quien asistió en representación de la vicegobernadora y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores (HCS), Alicia Aluani.

Tras la conclusión del encuentro, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, explicó que el gabinete incluyó el habitual relevamiento de la marcha de todas las acciones en cada ministerio y secretaría, seguido de la devolución del gobernador sobre los avances registrados. “Así se van produciendo ajustes y la puesta en común genera esta sinergia tan necesaria en la gestión”, destacó Boleas.

El vocero también señaló que Frigerio compartió las inquietudes recibidas a través de sus redes sociales y de las visitas al territorio, así como su visión sobre cómo llegan las acciones del gobierno a los distintos rincones de la provincia.

En cuanto a la dinámica de intercambio con sus funcionarios, Boleas remarcó que los ejes principales fueron el seguimiento presupuestario, la optimización de recursos y la eficiencia del gasto público. “Las instrucciones para cada área del Estado entrerriano fueron de continuar trabajando con énfasis y responsabilidad en el ordenamiento de las cuentas públicas y de obtener el máximo provecho de los recursos invertidos”, concluyó el ministro.