La localidad de Gobernador Etchevehere vivirá este sábado 6 de diciembre una de las celebraciones más esperadas del año: la Fiesta de la Familia, un encuentro pensado para disfrutar entre vecinos, amigos y visitantes, y despedir juntos un nuevo año con música, gastronomía y alegría.

El evento comenzará a las 19:00 en el Predio Héroes de Malvinas y contará con entrada libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a sumarse a una propuesta pensada para todos los gustos y edades.

Como cada edición, el predio ofrecerá un patio gastronómico con diversas opciones para comer y beber, además de una feria de expositores donde artesanos y emprendedores locales podrán mostrar y vender sus productos. La música será protagonista durante toda la noche con una grilla de shows en vivo que promete animar la velada de principio a fin.

Artistas invitados

Maravillas Alemanas

La Sin Nombre

Litorá Mitá

Grupo Timbúes

La Contra

Para garantizar el disfrute y la organización del evento, desde la Comuna recuerdan que no está permitido ingresar con conservadoras, aunque sí se podrá llevar reposerás para mayor comodidad durante los espectáculos.

La Comuna de Gobernador Etchevehere, organizadora del evento, invita a toda la región a participar de una noche especial, pensada para reencontrarse, compartir y celebrar en comunidad.