En una charla que trascendió la actualidad política, la edil repasó su historia personal, sus inicios en la vida pública, el rol de la mujer, la maternidad y su visión sobre el futuro de la ciudad.

Aunque actualmente integra el Concejo Deliberante de Crespo, Kihn dejó en claro que su identidad excede el cargo político. Se definió como madre, trabajadora y participante de distintos espacios comunitarios y educativos, entre ellos el Instituto Tecnológico Universitario, la Biblioteca Popular Orientación y proyectos vinculados al desarrollo territorial.

Los primeros pasos

Durante la entrevista recordó que su acercamiento a la política comenzó mucho antes de ocupar un cargo público. Atribuyó gran parte de esa vocación a la formación recibida en la Escuela de Comercio y al acompañamiento de docentes que promovieron la participación estudiantil y el compromiso con la comunidad.

Uno de los hitos que marcó ese camino fue haber integrado el primer Concejo Deliberante Juvenil de Crespo, experiencia en la que redactó su primera ordenanza junto a otros estudiantes.

"Nunca imaginé que iba a ser concejal. Siempre tuve un perfil más ejecutivo, pero es una función de la que me siento profundamente orgullosa", expresó.

La política como herramienta de transformación

Consultada sobre el significado que tiene para ella la actividad política, Kihn fue contundente.

"La política me dio la posibilidad y la gran bendición de transformar. Uno siembra ideas que muchas veces terminan creciendo y generando oportunidades para otras personas. Eso es profundamente gratificante".

En ese sentido, sostuvo que el trabajo legislativo requiere mirar más allá de la coyuntura y pensar en las necesidades futuras de la ciudad.

"El Ejecutivo trabaja sobre el presente; el Legislativo debe pensar el futuro", resumió.

Entre los desafíos que identificó para Crespo mencionó el envejecimiento de la población, la planificación urbana, la accesibilidad y las políticas ambientales.

Maternidad, trabajo y vida pública

Uno de los ejes de la conversación fue la dificultad de compatibilizar la vida familiar con las responsabilidades laborales y políticas.

Kihn reconoció que hablar de equilibrio resulta complejo.

"No existe un equilibrio perfecto. Lo que hace posible recorrer ese camino es el compañero de vida que uno elige. En mi caso, cuando yo no podía estar, él estuvo. Ese fue el gran sostén", afirmó.

También valoró la importancia del entorno afectivo y de las amistades para afrontar los momentos difíciles, recordando especialmente el impacto emocional que le provocó el inicio de la pandemia.

El rol de la mujer

Al reflexionar sobre los avances alcanzados por las mujeres, consideró que la sociedad ha cambiado significativamente, aunque reconoció que todavía persisten desafíos vinculados a la igualdad de oportunidades y a ciertos prejuicios.

"Las mujeres hemos conquistado muchos espacios, pero también tenemos que animarnos a ocuparlos con trabajo, inteligencia y propuestas", señaló.

Asimismo, planteó la necesidad de respetar las distintas decisiones de vida, incluida la elección de aquellas mujeres que no desean ser madres.

El valor del entorno

Para Kihn, una de las claves para afrontar las exigencias cotidianas pasa por construir vínculos sólidos.

"No podemos con todo. Lo intentamos, pero no podemos. El gran secreto es tener un buen entorno, buenas amigas, buenos amigos y personas que sostengan cuando uno atraviesa momentos difíciles", reflexionó.

En esa línea sostuvo que muchas veces la felicidad no depende de grandes logros, sino de aprender a valorar los pequeños momentos de la vida cotidiana.

Un mensaje para sus hijos

Sobre el final de la entrevista, Mariana Rupp le preguntó cómo le gustaría ser recordada por sus hijos.

La concejal respondió que espera que, cuando sean adultos, recuerden a una madre que hizo todo lo posible por acompañarlos en cada etapa de sus vidas y que siempre buscó brindarles herramientas para desarrollarse como personas.

"Quiero que me recuerden como una buena persona", expresó.

Finalmente, Kihn agradeció a quienes marcaron su formación personal y profesional, especialmente a la Biblioteca Popular Orientación, donde comenzó a trabajar siendo adolescente y que definió como uno de los espacios que más influyó en su manera de entender el compromiso con la comunidad.