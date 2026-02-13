Se trata de clases de gimnasia para adultos mayores que desarrolla la profesora Damasia Minvielle, dos días a la semana y en dos niveles, con el objetivo de promover la actividad física, el bienestar y la socialización en personas mayores de 60 años.

El equipo de PARALELO 32 estuvo presente en una de las clases y, al finalizar la actividad, dialogó con la instructora, quien brindó detalles sobre la dinámica y modalidad de esta propuesta que año a año suma participantes.

Dos niveles y un mismo objetivo: moverse y disfrutar

La profesora Damasia Minvielle explicó que las clases están destinadas a jubiladas y adultas mayores a partir de los 60 años. “Todas son bienvenidas”, remarcó.

La propuesta se organiza en dos niveles:

Un grupo para personas de 60 años en adelante que ya vienen participando desde años anteriores.

Otro para quienes recién se inician o para personas de 80 años en adelante, con una modalidad más adaptada.

Durante febrero las clases se dictaron una vez por semana, pero desde marzo retomarán el horario habitual: martes y jueves de 9:00 a 10:00 en el Centro Recreativo Municipal.

“Cada una a su ritmo”

En relación a la dinámica de trabajo, Minvielle destacó que en cada encuentro repite una consigna fundamental: “cada uno a su ritmo o hace lo que puede”.

Explicó que si alguna participante se siente cansada, puede disminuir la intensidad, detenerse, sentarse unos minutos y luego continuar, siempre “respetando su cuerpo y su experiencia motriz”.

La estructura de la clase se divide en dos partes. La primera mitad es aeróbica, con ejercicios de coordinación y agilidad. En la segunda parte se realizan trabajos más localizados, en ocasiones con estaciones de ejercicios, finalizando sobre colchonetas.

Además, la docente brinda clases más personalizadas para dos o tres personas mayores de 80 años, con actividades especialmente adaptadas a sus necesidades.

Inscripciones abiertas

De cara al inicio formal de marzo, la profesora confirmó que está abierta la convocatoria para quienes deseen sumarse. “Están todos invitados desde 60 años en adelante”, enfatizó.

Como requisito, se solicita presentar un certificado médico que acredite aptitud para realizar actividad física.

Para consultas o reservas, los interesados pueden comunicarse por mensaje o llamada de WhatsApp al 343 4253886, o bien acercarse antes o después de la clase en el Centro Recreativo Municipal.

“Llamen o vengan y hablamos”, concluyó la profesora Damasia Minvielle, invitando a más adultos mayores a incorporarse a una actividad que combina movimiento, salud y compañía.