La localidad de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú, será sede este viernes 6 y sábado 7 de febrero de la XIX edición de la Fiesta del Reencuentro, un evento cultural y social organizado por instituciones locales que ya forma parte del calendario festivo de la región. La celebración incluirá espectáculos musicales, desfile de agrupaciones tradicionalistas, patio gastronómico y espacios destinados a emprendedores y artesanos.

Las actividades comenzarán el viernes 6 a partir de las 21 con la realización de la Segunda Peña Pre-Reencuentro, una jornada artística que reunirá a músicos y bailarines de distintos puntos de la provincia. En el escenario se presentará el Ballet Raíces de mi Pueblo y una destacada grilla de artistas integrada por Carlos Darrichón, Gabriela Germano junto a Keila Zitterkopf, Fausto Caballero, Jorgito Muñoz, Valentín Díaz, Florencia Aizaga, y Omar Romero y sus Guitarras. Completan la programación El Rata Bailantero y Los Majestuosos del Chamamé, en una propuesta que combina expresiones tradicionales y populares del folclore regional.

El sábado 7 se desarrollará la jornada central de la fiesta. Desde las 19 tendrá lugar el tradicional desfile de agrupaciones tradicionalistas, con la participación de los Carreros del Volga, una de las postales más características del encuentro. A las 20 se realizará el acto oficial de apertura, que incluirá la presentación del Taller Municipal de Danza Estilizada, dirigido por el profesor Martín Sánchez.

Luego del acto protocolar, el escenario principal recibirá a diversos conjuntos musicales, entre ellos Sentimientos del Corazón, Bondioni y Grupo, Litoral Chamamecero, El Patrón del Chamamé, Los Sureños del Chamamé, Los Amigos Alemanes, Chay Alzamendes y El Akorde.

Además de los espectáculos artísticos, la Fiesta del Reencuentro contará con un patio gastronómico con propuestas elaboradas por instituciones y emprendedores locales, así como stands destinados a la exposición y venta de productos artesanales y emprendimientos de la zona.

Desde la organización informaron que, por razones de seguridad y logística, no estará permitido el ingreso al predio con conservadoras. Sí se podrá asistir con equipo de mate y sillones.

La Fiesta del Reencuentro se celebra desde el año 2006 y, edición tras edición, genera un impacto positivo para las instituciones participantes, que logran iniciar cada año sus actividades con un saldo económico favorable. El evento se desarrollará con entrada libre y gratuita, invitando a vecinos y visitantes a compartir dos noches de encuentro, música y tradición.