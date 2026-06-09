Aldea Spatzenkutter- El presidente comunal Juan Lell mantuvo días atrás una reunión por video conferencia con autoridades provinciales. Participaron la Ministra de Gobierno Rosario Romero, la senadora Claudia Gieco y el Jefe de Policía de la provincia, comisario Mayor Gustavo Maslein.

El objetivo fue acelerar las gestiones por la solicitud de apertura de una dependencia policial, dado que funcionó hasta fines de 1960, año en que se cerró y pasó a depender de la Comisaría de Valle María.

El presidente comunal se refirió al encuentro y dijo que gestionaron además la colocación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos. “La seguridad hoy es uno de los temas principales en nuestra agenda. Agradezco a la ministra por su atención y al Comisario General por comprometerse a visitar Spatzenkutter y avanzar en el tema”, indicó.