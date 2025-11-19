El flamante campeón de la RC3, Gerónimo Bordignon, no ahorró elogios para la fecha disputada en Diamante, la cual calificó como una experiencia sumamente positiva tanto por los trazados como por la calidez del público.

"La verdad que Diamante nos encantó", aseguró el copiloto. "Nos gustaron mucho los caminos, porque si vos veías por dibujo, los caminos eran como muy rectos, pero después por geografía, la verdad que fue un rally muy muy lindo".

Uno de los puntos más altos para Bordignon fue la recepción de los espectadores locales. "La gente de Diamante, de Valle María, la verdad que muy lindo... reciben a la gente con mucho cariño. Te das cuenta que están esperando el evento del rally con muchas ganas", destacó. "Trabajaron mucho, pusieron pasacalles para informarle a la gente dónde iban a ser los tramos, qué día iban a ser... Ahí se ve realmente el fanatismo de la gente".

Finalmente, Bordignon lamentó que el clima impidiera correr el domingo, pero reiteró su entusiasmo por la plaza: "Una lástima el clima que no nos dejó correr el domingo, pero nos encantó". Ante la consulta sobre un posible regreso, no dudó: "Sí, la verdad que sí. Estaría bueno que esté dentro del calendario del año que viene".

"Lo más difícil que nos ha tocado correr hasta ahora fue Misiones", afirmó el campeón. Describió un escenario de máxima exigencia, donde el terreno pone a prueba constante a la tripulación: "Es un piso que nunca tiene una parte plana, son desniveles constantemente para abajo, para arriba, todo cortito, lomo, baja, pica... el auto viene mucho tiempo en el aire".

Bordignon enfatizó el nivel de riesgo y la precisión que exige esa carrera, destacándola como la más peligrosa del calendario: "Es muy rápido y angosto entre árboles. No hay margen de error".

El copiloto también resaltó la presión de su rol en esas condiciones extremas: "Venís rapidísimo entre árboles y tenés que darle la confianza al piloto para que confíe que atrás de lo que él no ve está lo que vos le estás diciendo... y vos no equivocarte. En Misiones lo pagás caro, porque un mínimo [error] te está esperando un árbol grande afuera".