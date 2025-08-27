La Jefatura Departamental de Diamante informó que personal policial de la Comisaría de General Ramírez, en conjunto con la División Investigaciones y bajo lineamientos del Ministerio Público Fiscal de Diamante, lleva adelante un proceso investigativo que permitió esclarecer un hecho de robo denunciado por un vecino de la ciudad.

El caso se originó a partir de una denuncia en la que se daba cuenta de la sustracción de prendas de vestir y otros elementos desde el interior de una vivienda particular que se encontraba sin moradores en el momento del hecho.

A partir de distintas tareas investigativas y la recolección de pruebas, los efectivos lograron orientar la pesquisa, lo que permitió a la Fiscalía solicitar al Juzgado de Garantías la adopción de medidas procesales.

Con la orden judicial correspondiente, se concretó un allanamiento en un inmueble de calle Roque Sáenz Peña, donde se logró el secuestro de los elementos denunciados como robados. Además, en el procedimiento se dispuso la detención de un joven de 18 años, residente en el lugar, quien fue trasladado a la Alcaidía Policial.