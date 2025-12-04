La Municipalidad de General Ramírez anunció que este domingo 7 de diciembre se inaugurará una nueva edición del Paseo Navideño, una propuesta que ya se ha convertido en una tradición muy esperada por la comunidad. El recorrido se desplegará sobre el Bulevar San Martín, desde el pasaje Eloy Elsesser hasta la Plaza San Martín, donde más de 65 instituciones exhibirán sus arbolitos navideños confeccionados con diversas técnicas y materiales.

Un paseo que crece cada año

La apertura del Paseo Navideño coincidirá con la Feria Navideña, que este año reunirá a más de 70 emprendedores locales y a comercios del área céntrica. La feria abrirá a las 19:00, mientras que el encendido simultáneo de los árboles está previsto para las 21:00.

La intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, destacó la magnitud de esta tercera edición, en la que participan vecinos, asociaciones e instituciones de toda la localidad.

“Serán más de 65 árboles que estarán apostados en lo que es el predio de la biblioteca y también sobre las plazoletas de Avenida San Martín y Plaza San Martín. Alrededor de las 21:00 horas se van a estar encendiendo todos a la vez”, confirmó.

La Municipalidad provee las estructuras metálicas para el montaje de los arbolitos, mientras que cada institución se encarga de aportar su creatividad y su impronta a los diseños.

Feria Navideña, gastronomía y espectáculos

Además del recorrido iluminado, la zona céntrica será escenario de la Feria Navideña, con más de 70 emprendedores que ofrecerán regalos, artesanías y productos de temporada. Los comercios locales también se sumarán con propuestas especiales para la fecha.

El evento contará con un patio gastronómico ubicado sobre calle Belgrano y un Espacio Gurises, pensado para que las infancias disfruten de juegos y actividades recreativas. La jornada incluirá, además, un escenario con presentaciones musicales.

“El Ensamble Ramírez Festeja va a estar acompañándonos con canciones populares y habrá un cierre musical con el grupo El Ritmo”, adelantó la intendenta.