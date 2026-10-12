Un hombre de 35 años fue detenido en General Ramírez, acusado de desobediencia judicial en flagrancia, luego de que la Policía constatara que se encontraba en el domicilio de su expareja pese a tener medidas judiciales de protección vigentes.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el hecho ocurrió el domingo 11 de octubre, cuando personal de la Comisaría de General Ramírez realizaba patrullajes preventivos por distintos sectores de la localidad.

Los efectivos fueron alertados sobre la presencia del hombre en la vivienda de su expareja. Al llegar al lugar, comprobaron que estaba dentro del domicilio, a pesar de las medidas dispuestas por el Juzgado de Paz de la ciudad.

Ante esta situación, la Policía informó lo ocurrido al Ministerio Público Fiscal de turno, que ordenó la detención del hombre, vecino de General Ramírez.

Posteriormente, fue trasladado y alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Diamante, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.