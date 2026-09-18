Personal de la Comisaría de General Ramírez intervino durante la noche del jueves ante un conflicto familiar registrado en un domicilio de calle Arcadio Milano, donde un hombre habría amenazado y agredido a su propia hermana.

El episodio se produjo en el marco de los controles de prevención que la Policía realiza en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad. Al ser alertados sobre la situación, los efectivos se trasladaron inmediatamente al lugar.

De acuerdo con la información policial, los agentes brindaron asistencia y protección a la mujer y procedieron a contener al hombre, quien se encontraba armado con un objeto punzante.

La situación fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, desde donde se dispuso la detención del hombre, de 26 años y vecino de General Ramírez.

Además, según informó la Policía, el detenido habría incumplido medidas judiciales de restricción que habían sido dispuestas previamente por el Juzgado de Paz local.

Por disposición de la Fiscalía, el hombre fue trasladado a la Alcaidía Policial de Diamante, mientras continúan las actuaciones procesales correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del caso.