El viceintendente de General Ramírez, Carlos “Tito” Troncoso, quedó en el centro de una situación que comenzó como un conflicto de pareja y tomó dimensión institucional por el cargo que ocupa dentro del Ejecutivo municipal.

La situación se hizo pública luego de distintas publicaciones y comentarios en redes sociales. En ese contexto, Eugenia Fugaza, expareja del funcionario, afirmó que se encontraba internada y acusó públicamente a Troncoso de haberla agredido físicamente.

Las declaraciones fueron realizadas en respuesta a una publicación periodística que inicialmente había difundido una versión sobre una supuesta internación del viceintendente. Esa información fue posteriormente desmentida por el propio Troncoso.

Fugaza sostuvo públicamente que era ella quien se encontraba internada y atribuyó su situación a una agresión. También calificó a Troncoso como una persona violenta.

Troncoso negó haber ejercido violencia

Luego de la repercusión que alcanzó el caso, el viceintendente difundió una carta pública en la que reconoció que atraviesa una situación familiar y de pareja compleja, pero negó haber ejercido violencia física contra Fugaza.

“Estoy bien de salud y no estuve internado. Quien sí se encuentra internada y recibiendo atención profesional es Eugenia, mi expareja”, expresó.

El funcionario rechazó además que la internación de Fugaza haya sido consecuencia de una agresión física de su parte.

“Rechazo totalmente que esto haya sido a causa de cualquier hecho de violencia física de mi parte hacia ella. Al respecto vengo haciendo las presentaciones correspondientes y hay un trámite judicial en marcha”, afirmó.

Troncoso cuestionó también algunas de las versiones que circularon durante los últimos días y señaló que evalúa iniciar acciones legales por la difusión de información que considera falsa o no chequeada.

El viceintendente sostuvo que el conflicto pertenece al ámbito privado y que no involucró a personal municipal. También afirmó que continúa cumpliendo sus funciones y concurriendo diariamente a trabajar.

“Hay chicos de por medio y nuestra prioridad, como adultos, es preservarlos”, manifestó.

Las declaraciones de Fugaza y Troncoso constituyen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no existe una determinación judicial pública que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

Un pedido de renuncia en el Concejo

La situación tuvo además una consecuencia política. El concejal de La Libertad Avanza, César Schanzenbach, presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de General Ramírez para solicitar la renuncia de Troncoso.

La iniciativa plantea que los hechos denunciados comprometen la idoneidad ética requerida para el ejercicio de una función pública y propone que el cuerpo legislativo exprese su repudio institucional.

En uno de sus artículos, el proyecto solicita a Troncoso la “renuncia indeclinable” al cargo de viceintendente por una supuesta pérdida de idoneidad moral sobreviniente.

El concejal también propone que el Ejecutivo municipal, a través de las áreas de Desarrollo Social y Género, garantice asistencia y protección psicológica, médica y legal a las personas afectadas del entorno familiar.

La presentación de Schanzenbach no implica que el Concejo haya resuelto la renuncia del viceintendente. Se trata de un proyecto que deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

El escenario institucional

Troncoso integra la gestión de la intendenta Flavia Pamberger como vicepresidente municipal de General Ramírez. La situación abre ahora un escenario institucional que deberá seguirse en dos planos: por un lado, el trámite judicial al que hizo referencia el propio funcionario; por otro, el tratamiento político que pueda tener el pedido presentado en el Concejo Deliberante.

El caso también puso bajo discusión la respuesta que deberá adoptar el gobierno municipal frente a una denuncia pública que involucra a uno de los principales integrantes del Ejecutivo.