Personal policial de la Comisaría de General Ramírez intervino la tarde del domingo 10 de agosto, en un siniestro vial ocurrido en avenida 25 de Mayo, donde un automóvil Honda Civic volcó tras perder el control en una curva de la arteria.

Según informaron las autoridades, el incidente no involucró a otros vehículos. El rodado era ocupado por cuatro jóvenes, todos mayores de edad, quienes fueron asistidos de inmediato por personal policial y trasladados al hospital local.

Tras la atención médica, se confirmó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad, aunque sí heridas leves producto del vuelco.