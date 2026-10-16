General Racedo se prepara para una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Tradición. La Asociación Cooperadora de la Escuela Almafuerte confirmó que la 35ª edición se realizará el sábado 14 de noviembre, en el salón de Grupo Motta.

Como parte de las actividades, alumnos de la institución bailarán el Pericón Nacional frente al edificio escolar. Luego, las agrupaciones participantes recorrerán las calles de la localidad en el tradicional desfile.

Música y danza en la peña

La programación artística reunirá a estudiantes y representantes de distintas expresiones folclóricas de la región.

Sobre el escenario actuarán alumnos de las escuelas primaria y secundaria, el grupo de folclore del Punto Digital de Racedo y el Grupo de Danzas Yerá, de Crespo.

También se presentarán Ecos del Norte, Los Entrerrianos del Chamamé, el Tolato Trío y La Sin Nombre.

Cantina y feria de emprendedores

La entrada será voluntaria. Durante la jornada habrá servicio de cantina y una feria de emprendedores.

Desde la organización convocan a quienes quieran participar con sus emprendimientos. Los interesados pueden comunicarse al 3434-733521.