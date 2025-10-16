La ciudad de General Galarza celebró este viernes su 113° aniversario de fundación con un emotivo acto en el Centro Cultural local, que contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y del intendente Fabián Menescardi. En la ocasión, se inauguró una escultura y el Museo Brigadier General Miguel Gerónimo Galarza, en homenaje al destacado militar entrerriano que da nombre a la ciudad.

La ceremonia reunió a ministros del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, intendentes de distintas localidades y autoridades locales, además de una nutrida concurrencia de vecinos que participaron de la conmemoración.

En el marco del aniversario, también se presentó el libro “Brigadier General Miguel Gerónimo Galarza. Contribución a la historia del federalismo de Ramírez a Urquiza”, del licenciado Gastón Fleitas Moreyra, una obra que rescata la figura del brigadier desde una perspectiva profundamente entrerriana.

“Estoy orgulloso de acompañarlos en este nuevo aniversario de General Galarza, un pueblo con identidad, historia y una profunda vocación de trabajo. Además, no puedo dejar de destacar lo bien que se ve la ciudad, los felicito”, expresó el gobernador Rogelio Frigerio durante su discurso.

El mandatario provincial subrayó el trabajo conjunto con el gobierno local, al señalar que “hemos logrado formar un muy buen equipo durante estos 21 meses de gestión compleja. Compartimos valores y un rumbo común para Entre Ríos y, en su caso, para General Galarza”.

Asimismo, Frigerio destacó la trascendencia de la celebración:

“Hoy no solo celebramos 113 años de historia, sino que también rendimos homenaje a una figura clave del federalismo como el brigadier general Miguel Gerónimo Galarza, un hombre que representa valores como la lealtad, el coraje, la entrega por la patria y la convicción de que el destino de la Nación se construye desde el interior, desde nuestras provincias”.

En relación con la inauguración del museo, la escultura y la publicación del libro, el gobernador sostuvo que “estos espacios son una invitación para que las nuevas generaciones se acerquen a nuestra identidad y se sientan parte de ella. No podemos aspirar a un futuro mejor si no somos capaces de valorar lo que fuimos y aprender de quienes nos precedieron”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la gestión:

“Trabajamos para ordenar la provincia, usando cada peso del contribuyente con responsabilidad y transparencia, para que los recursos lleguen donde realmente se necesitan. Cada comunidad como esta es esencial para construir una Entre Ríos de pie, orgullosa de su historia y con esperanza en el futuro”.

Por su parte, el intendente Fabián Menescardi agradeció la presencia del gobernador y el acompañamiento institucional, destacando que “cada año damos un paso más en favor de los vecinos, destinando los recursos públicos a lugares que son de todos, para transformarlos en espacios de vida social, de esparcimiento y de encuentro”.

Menescardi también valoró el trabajo conjunto con el Archivo General de la Provincia y el Palacio San José, que colaboraron en la investigación histórica para recuperar la figura del brigadier Galarza.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, seguida de la entrega del decreto de huésped de honor al gobernador. Luego se realizó el descubrimiento de la escultura y la placa conmemorativa, y el tradicional corte de cintas que dejó formalmente inaugurado el museo.