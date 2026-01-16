Un operativo de control realizado por efectivos del Escuadrón 56 "Gualeguaychú" permitió el decomiso de una pistola semiautomática cargada y dosis de cocaína y marihuana en un ómnibus que transportaba hinchas de fútbol con destino a Uruguay.

El procedimiento se desarrolló ayer en el kilómetro 38 de la Ruta Nacional 136, en la sección "Puerto Unzué". Durante la inspección rutinaria del vehículo, los uniformados detectaron envoltorios que contenían droga en el sector del baño. Este hallazgo determinó una requisa más exhaustiva de los compartimientos interiores.

El arma, cuidadosamente oculta

Un gendarme notó una irregularidad en los tornillos del habitáculo del aire acondicionado, que presentaban diferentes profundidades. Al desarmar el panel del cableado, los agentes descubrieron una pistola calibre 9mm oculta. El arma tenía el cargador colocado con 15 municiones listas para ser utilizadas.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú intervino de inmediato y ordenó el secuestro del armamento y los estupefacientes por infracción a las Leyes 23.737 (Drogas) y 20.429 (Armas y Explosivos).

Controles preventivos

El operativo formó parte de los dispositivos de seguridad deportiva que Gendarmería Nacional realiza de forma periódica para prevenir incidentes en eventos futbolísticos internacionales. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la titularidad del arma y las circunstancias del hecho.