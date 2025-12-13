Un importante operativo antidrogas llevado adelante por Gendarmería Nacional permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de metanfetaminas, tras el hallazgo de un cargamento de casi ocho kilos de la denominada droga “cristal”, valuado en más de 200 mil dólares. La investigación incluyó una entrega vigilada, en la que los estupefacientes fueron reemplazados por aserrín, y culminó con la detención de tres personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y allanamientos en Misiones y la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se inició a comienzos de mes, cuando efectivos del Escuadrón 4 “Concordia”, mientras realizaban controles de rutina sobre la Ruta Nacional Nº 14, en Entre Ríos, inspeccionaron un camión de transporte de encomiendas que se dirigía desde la ciudad de El Dorado, Misiones, hacia la Capital Federal. Durante la requisa, la reacción de un can antinarcóticos alertó a los uniformados sobre la presencia de un paquete sospechoso.

Al abrir la encomienda, los gendarmes constataron que en su interior se ocultaban 7 kilos con 890 gramos de metanfetaminas, tanto en estado cristalizado como en forma de pastillas, una sustancia de alta pureza conocida como “cristal”.

Con la intervención del Juzgado Federal de Concordia, se dispuso el inicio de una investigación para reconstruir la ruta del envío y la estructura de la organización involucrada. Unidades técnicas de la fuerza en Misiones —lugar de origen de la encomienda— y en Buenos Aires —destino final de la carga— desplegaron tareas de inteligencia que incluyeron intervenciones telefónicas, seguimientos, análisis de registros fílmicos y cruces de datos de antenas de telefonía.

En el marco de la causa, y para avanzar en la identificación de los responsables, los efectivos reemplazaron la droga por aserrín y dieron inicio a una “entrega vigilada”. Según se pudo establecer, la banda intentaba cubrir el retiro del paquete mediante el uso de identidades de terceros, cambios en las autorizaciones digitales y el envío de fotografías de documentos para habilitar a distintas personas a retirar la encomienda.

Finalmente, la caja fue redireccionada a una sucursal del barrio porteño de Chacarita. El pasado jueves, tres hombres de nacionalidad paraguaya se presentaron en el lugar para retirar el paquete y fueron detenidos en el acto por personal de Gendarmería Nacional.

A partir de estas detenciones, el magistrado interviniente ordenó allanamientos en dos domicilios, uno en la ciudad de El Dorado, Misiones, y otro en el partido bonaerense de Moreno. Como resultado de los procedimientos se secuestraron marihuana, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.