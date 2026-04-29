Durante la charla, el especialista —quien además se desempeña como docente en la UADER y en la UCA— trazó un panorama crítico de la macroeconomía, comparando gestiones anteriores con el actual contexto político y económico.

Crisis compartida, pero con diferencias

Gabás sostuvo que tanto los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández como el actual de Javier Milei comparten un elemento en común: atravesar crisis socioeconómicas profundas.

Sin embargo, remarcó diferencias sustanciales en el enfoque actual. “El ajuste que se está aplicando hoy es mucho más fuerte que en etapas anteriores”, afirmó, al tiempo que señaló una reducción significativa del rol del Estado y la ausencia de obra pública como rasgos distintivos del presente.

Dependencia estructural y tensión con Nación

Uno de los puntos centrales del análisis fue la dependencia de Entre Ríos de los recursos nacionales. Según explicó, cerca del 70% de los ingresos provinciales provienen de la coparticipación federal.

En ese marco, el economista advirtió sobre tensiones en la relación con el gobierno nacional, incluso en un contexto donde la administración provincial de Rogelio Frigerio mantiene alineamientos políticos con Nación.

“Hay un recorte o demora en el envío de fondos que le corresponden a la provincia por ley”, indicó, poniendo como ejemplo la situación de la caja de jubilaciones.

Endeudamiento y cuentas públicas

En relación a las finanzas provinciales, Gabás aseguró que se registró un aumento significativo de la deuda pública en los últimos años. Según explicó, este incremento responde en parte a la necesidad de cubrir déficits fiscales y afrontar compromisos corrientes.

A su vez, diferenció esta situación de períodos anteriores, donde —según su análisis— el endeudamiento se utilizó en contextos específicos de crisis, pero no de forma sostenida.

Sectores productivos en tensión

El economista también describió un escenario desigual en la actividad económica. Mientras algunos sectores vinculados al agro y actividades extractivas mantienen cierto dinamismo, otros presentan fuertes caídas.

“El consumo, la gastronomía, la hotelería y la industria están muy golpeados”, afirmó, y agregó que la capacidad instalada industrial ronda niveles bajos, reflejando una retracción en la actividad.

Falta de planificación y caída de la inversión

Otro de los puntos críticos señalados fue la baja inversión pública. Según indicó, actualmente ronda apenas el 3% del presupuesto provincial, muy por debajo de otros períodos.

Para Gabás, la ausencia de un plan estratégico de desarrollo limita las posibilidades de crecimiento. “Entre Ríos tiene un enorme potencial productivo, pero necesita planificación a mediano y largo plazo”, remarcó.

Un escenario complejo y sin salida inmediata

En el cierre, el economista fue contundente al describir el panorama general: “La provincia está en una situación muy delicada, con un ajuste fiscal fuerte, baja inversión y sin un horizonte claro de desarrollo”.

Además, advirtió que el contexto nacional condiciona cualquier intento de recuperación: “Sin una alineación entre Nación y provincia, es muy difícil pensar en una salida”.