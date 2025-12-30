Es indiscutible que la gastronomía de Mar del Plata es de primer nivel. Al llegar a la ciudad, deleitarse con las más deliciosas especialidades locales, ya es tan clásico como la foto con los lobos marinos de la Rambla.

Probar aquellos productos que poseen identidad propia ya es un imperdible en la ciudad: los pescados y mariscos, las verduras y hortalizas cultivadas en la zona, la incomparable medialuna marplatense, los infaltables churros o el tradicional alfajor, sin olvidar los helados, el gin o las cervezas artesanales.

La cocina local obtiene sus excelentes materias primas, principalmente de la sierra y el mar, pero hay otros secretos que influyen al momento de degustar un plato o alguna especialidad y que tenga un inconfundible sabor a Mar del Plata. ¿Cuáles son? ¡Decubrilos a continuación!

La excelencia de la materia prima

La calidad del plato que llega a la mesa tiene su origen – y su primer secreto- en la excelencia y la frescura de los productos que se utilizan para su elaboración. Aquí cobran gran importancia la actividad pesquera y la magnitud del cordón frutihortícola.

Mar del Plata cuenta con el principal puerto pesquero del país, lo que significa un plus al momento de degustar un plato elaborado a base de pescados o mariscos: la frescura estará garantizada.

Los platos preparados según la mejor tradición marinera son un clásico. Desde las más exquisitas paellas al estilo valenciano, rabas, cazuelas de mariscos, picadas marineras, mejillones a la provenzal, langostinos a la plancha, hasta increíbles recetas con merluza, abadejo, pez limón, mero, entre otras tantas especies, se degustan en cualquier rincón de la ciudad y también a metros de donde se las captura.

Cualquier plato de identidad marplatense que se elija probar tendrá un valor agregado si se lo acompaña con verduras, hortalizas y frutas cultivadas en el cordón frutihortícola que rodea a Mar del Plata.

Por la superficie que abarcan los cultivos, el alto contenido de materia orgánica de la tierra, las condiciones de temperatura y climáticas en general, junto con la calidad, diversidad y estacionalidad de los productos que se obtienen es reconocido como uno de los más importantes del país.

El ingrediente destacado: el agua

Al hablar de la elaboración de los panificados, pizzas, empanadas o de la cerveza artesanal, se expande de boca en boca la versión de que la exquisitez de los productos se debe a que el agua de Mar del Plata tiene un sabor diferente. Hoy convertiremos ese rumor en el segundo secreto de la gastronomía marplatense.

El agua corriente marplatense se obtiene de napas subterráneas y adquiere sus condiciones de potabilidad naturalmente, sin necesidad de tratamientos previos complejos. Por ese motivo, al ser naturalmente mineralizada y prácticamente no requerir agregados, el gusto será diferente y de gran calidad.

Eso la hace ideal para darle un toque distinguido a cualquier preparación culinaria o cerveza artesanal y un gran ejemplo local de esto, es el sabor de unas medialunas recién horneadas, de las distintas variedades de churros o del tradicional alfajor.

Recetas ancestrales

Los platos y sabores de un lugar ofrecen una conexión directa con su historia y sus costumbres. Así, hay recetas que pasan de generación en generación y otras que se utilizan como base para luego ser modificadas y crear así una nueva delicia.

Un ejemplo de eso son las recetas de pescados y mariscos elaboradas en base a recetas que los inmigrantes trajeron de España e Italia y que se sirven en los restaurantes marplatenses.

Otro rubro en el que se reflejan las recetas ancestrales es en los helados artesanales y esto se debe a que con las inmigraciones llegaron a nuestras costas los maestros heladeros, muchos de ellos italianos, que se radicaron en el país y se dedicaron a este rubro transmitiendo conocimientos a las siguientes generaciones que continúan con la tradición.

Los responsables de la cocina

Más allá de la frescura y la calidad de los productos, del agua y de las tradicionales recetas hay otro secreto no menos importante que los ya develados hasta ahora: el talento de los chefs, cocineros y pasteleros que presiden las cocinas locales y que son los responsables de la excelencia de la cocina Marplatense.

Muchos de ellos se formaron y perfeccionaron en Argentina, otros lo hicieron en Europa, pero todos coinciden en el profesionalismo y la dedicación con que elaboran los platos y especialidades marplatenses para obtener resultados perfectos, respetando los sabores originales de cada producto.

La tarea será ahora comprobar todo degustando una de las tantas exquisiteces de la gastronomía marplatense, pero hay algo a tener en cuenta y será el último secreto: en su lugar de origen tendrá un auténtico e incomparable sabor a Mar del Plata.