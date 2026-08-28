El Taller de Gastronomía Avanzado de Libertador San Martín continúa con sus clases semanales durante el segundo semestre, con un grupo que ya trabaja a pleno en la cocina del Centro Recreativo Municipal.

La propuesta forma parte del programa de formación continua que lleva adelante la Municipalidad a través del Área de Acción Social y está a cargo del profesor capacitador Hugo Casco.

Las clases se desarrollan todos los martes, de 20:00 a 22:00, y representan la continuidad del nivel básico dictado durante la primera mitad del año.

Con el cupo completo, los participantes combinan contenidos teóricos con prácticas de cocina, en un espacio pensado tanto para quienes buscan iniciarse profesionalmente como para aquellos que ya cuentan con experiencia y quieren actualizar conocimientos.

Una formación pensada para trabajar en gastronomía

Durante una de las clases, Paralelo 32 visitó el sector de cocina del Centro Recreativo Municipal y dialogó con el instructor Hugo Casco y uno de los alumnos, Martín Aquino.

Casco explicó que el objetivo principal es brindar una formación amplia que permita a los participantes desenvolverse profesionalmente en distintos ámbitos.

“Está orientado para formar profesionales en el área de gastronomía para que se desempeñen de manera independiente a través de un emprendimiento propio o al frente de una cocina de otro emprendimiento”.

El capacitador señaló que se trata de un curso intensivo, diseñado para incorporar la mayor cantidad posible de herramientas y conocimientos.

La formación incluye técnicas de cocción, presentación de platos, técnicas de corte y contenidos vinculados con la cocina francesa, entre otros aspectos.

“Es muy amplio en su formación”, destacó Casco, quien aclaró que la única área que no se desarrolla específicamente dentro del taller es la enología.

De la teoría a la práctica: una cocina que se aprende haciendo

La modalidad de trabajo combina contenidos teóricos con ejercicios prácticos. Para organizar las actividades, los alumnos están distribuidos en tres equipos de trabajo y capacitación.

Durante la clase visitada por este medio, uno de los grupos tenía a su cargo la preparación de vegetales salteados al estilo oriental, una receta que permitió trabajar diferentes técnicas de corte, cocción y condimentación.

Casco explicó que se trata de una preparación característica de la cocina oriental, con elementos de fusión con la cocina peruana y aromas propios de ese tipo de gastronomía.

La práctica permite que los alumnos incorporen conocimientos que luego pueden trasladar a diferentes preparaciones y contextos laborales.

Un espacio donde se encuentran principiantes y profesionales

Una de las particularidades del taller es la diversidad de perfiles que integran el grupo.

Según explicó Casco, participan personas que están dando sus primeros pasos en la cocina, pero también trabajadores que ya se desempeñan profesionalmente en instituciones de Libertador San Martín.

Para estos últimos, la capacitación funciona como una oportunidad para actualizar conocimientos, incorporar nuevas prácticas y compartir experiencias adquiridas durante sus años de trabajo.

“Hay profesionales que se están desempeñando en instituciones de la localidad y están para refrescar conocimientos, para incorporar nuevas prácticas, pero también para compartir lo que ellos pueden brindar desde la experiencia”, señaló.

El instructor también destacó el clima de trabajo que se generó entre los participantes. Las clases se desarrollan después de la jornada laboral y, según contó, los alumnos llegan con entusiasmo para participar de las actividades prácticas.

El taller continuará hasta fines de noviembre.

Martín Aquino: 20 años de cocina y nuevas herramientas

Entre los participantes se encuentra Martín Aquino, quien cuenta con alrededor de 20 años de experiencia trabajando en la cocina del SAP.

Para él, regresar a la formación gastronómica significa también recuperar conocimientos teóricos y sumar nuevas herramientas a una experiencia construida durante años.

“Esto me viene bien para refrescar algunas teorías que están un poco olvidadas y compartir con los chicos lo que en mi trayecto de cocina he adquirido”.

Aquino explicó que los conocimientos adquiridos también pueden aplicarse al trabajo que desarrolla en la cocina vegetariana del SAP, especialmente en la preparación de alimentos destinados a pacientes.

En ese contexto, destacó la importancia de combinar sabor, presentación y conocimientos específicos sobre alimentación.

Gastronomía y alimentación saludable

La capacitación no se limita a la preparación de platos. La formación también incorpora contenidos relacionados con dietas y necesidades alimentarias específicas.

Aquino valoró especialmente las clases teóricas en las que abordaron cuestiones relacionadas con la alimentación de personas con diabetes, gastritis y otras condiciones que requieren modificar determinados componentes de la dieta.

También trabajaron sobre el consumo de sal, los alimentos que pueden o no incluirse en determinadas dietas y la importancia de respetar las cantidades y el peso de las porciones.

Para quienes trabajan en cocinas institucionales, este conocimiento adquiere una importancia particular, ya que permite adaptar las preparaciones a las necesidades de cada persona.

Una receta para aprender técnicas

La clase de vegetales al estilo oriental sirvió como ejemplo concreto de la metodología utilizada en el taller.

Durante la preparación, los alumnos trabajaron sobre tipos de corte, tiempos y grados de cocción y utilización adecuada de condimentos.

Aquino destacó la importancia de encontrar el equilibrio en cada preparación y respetar las cantidades para conseguir un resultado adecuado.

“Todo con su medida justa para que no sea negativo al paladar”, resumió.

El intercambio entre la formación académica y la experiencia práctica es, justamente, uno de los aspectos que el alumno considera más valiosos.

“Nuestro instructor tiene una experiencia de años al frente de una cocina y se preparó como profesor de gastronomía y nosotros apoyamos con la cuotita de la experiencia que tenemos en la práctica en la cocina”.

Una capacitación que apuesta al trabajo

Con cupo completo y clases que se extienden hasta noviembre, el Taller de Gastronomía Avanzado busca convertirse en una herramienta concreta de formación laboral, combinando conocimientos técnicos, práctica y experiencia.

La propuesta permite que quienes recién comienzan puedan incorporar herramientas profesionales y que quienes ya trabajan en gastronomía encuentren un espacio para actualizarse, intercambiar experiencias y perfeccionar sus técnicas.