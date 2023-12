A partir del 11 de diciembre se produce un cambio significativo para la administración de las jubilaciones en la provincia, el actual senador y dirigente de Juntos por el Entre Ríos, Gastón Bagnat, tomará las riendas de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Bagnat, quien previamente disputó la intendencia de Victoria, asumirá la responsabilidad de un organismo crucial para la sustentabilidad financiera del gobierno entrerriano.

La Caja de Jubilaciones se encuentra actualmente en una situación desafiante, con un déficit anual que alcanza los 100 mil millones de pesos. Las proyecciones para el año 2024 indican que este déficit podría aumentar hasta los 170 mil millones de pesos. La financiación de la Caja proviene de los recursos del tesoro provincial, añadiendo una capa adicional de complejidad a la gestión de este organismo.

En relación con este cambio de liderazgo, Edgardo Scarione, actual presidente saliente de la Caja de Jubilaciones, ha compartido detalles sobre la transición con Gastón Bagnat. Scarione expresó su satisfacción por los logros obtenidos durante su gestión, destacando el ordenamiento de la Caja, la actualización de expedientes y la implementación de certificaciones electrónicas. El presidente saliente también elogió la colaboración de los 160 trabajadores del organismo y agradeció el respaldo constante del gobernador Bordet.

Scarione, al abordar la situación financiera de la Caja, explicó que el déficit actual asciende a alrededor de 115 mil millones de pesos y subrayó que este ha seguido el ritmo de la inflación. Destacó que el desafío clave es decidir el sistema previsional que se desea para los empleados públicos, involucrando a unas 200 mil personas entre empleados y beneficiarios. Asimismo, señaló la necesidad de estudiar conscientemente la cantidad de recursos que el tesoro provincial está dispuesto a aportar para sostener el sistema.

En sus declaraciones al sitio Debate Abierto, Scarione enfatizó la importancia del consenso entre todas las partes para llevar a cabo cambios significativos en el sistema previsional. “Para cambiar algo se tiene que dar el consenso de todas las partes, el 82% siempre ha sido la bandera, pero eso no significa que no se estudie una ley, tenemos que ser racionales. Todos tenemos que aportar ideas para que ese 82% se siga manteniendo, pero esto se corrige con el consenso de todos, va a salir un sistema previsional más racional y que se mantenga, nadie va a perder derechos, hay que ver qué queremos del sistema previsional. Y el tema de los judiciales hay que analizarlo, son los sueldos más altos los del Poder Judicial, algunos sueldos de ésas jubilaciones superan los 4 millones de pesos, es muy inequitativo el sistema, ellos (los judiciales) no podrían tener una caja propia porque también ocasionaría déficit, la nación tiene otros recursos que las provincias no tienen”, dijo.

El presidente saliente también abordó la cuestión de los jubilados judiciales, destacando la inequidad en los sueldos más altos del Poder Judicial. Subrayó la complejidad de establecer una caja propia para este sector, dada la posibilidad de generar déficit, y señaló que la nación cuenta con recursos que las provincias no tienen.