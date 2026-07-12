La ciudad de Salta fue sede de una nueva Jornada de Actualización Técnica de Legumbres, organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), que reunió a productores, exportadores, técnicos y especialistas de todo el país para debatir sobre el presente y las perspectivas de una de las economías regionales con mayor perfil exportador.

Entre las exposiciones más esperadas estuvo la del economista Juan Manuel Garzón, quien ofreció un análisis del contexto económico nacional y planteó que Argentina atraviesa una etapa de estabilización que abre nuevas oportunidades, aunque también exige un cambio profundo en la forma de competir.

Un proceso que requiere tiempo

Garzón sostuvo que el país avanza hacia un escenario de menor inflación, aunque advirtió que el proceso no será inmediato.

"Estamos en una etapa de estabilización macroeconómica que avanzó mucho, pero la última parte llevará tiempo", explicó al iniciar su presentación.

En ese sentido, recordó que las experiencias internacionales muestran que reducir la inflación hasta niveles de un dígito anual suele demandar varios años de políticas consistentes.

El equilibrio fiscal, clave para consolidar la economía

Durante su exposición, el economista destacó que el equilibrio de las cuentas públicas constituye uno de los pilares del actual programa económico.

Según explicó, mantener un superávit fiscal sostenido permitirá reducir la dependencia del financiamiento monetario y fortalecer el proceso de desinflación.

Para Garzón, si esta política se mantiene, Argentina podría completar tres años consecutivos de superávit fiscal, una situación poco habitual en la historia reciente del país.

Empresas obligadas a cambiar

El especialista señaló que el nuevo escenario económico modificará la lógica de funcionamiento de muchas empresas.

Con una inflación mucho menor, dejarán de ser determinantes las estrategias financieras vinculadas al manejo de stock o las remarcaciones permanentes de precios.

"Ahora la competitividad estará mucho más ligada a los volúmenes de producción, la eficiencia y la capacidad para competir", afirmó.

Más integración con el mundo

Otro de los ejes de la conferencia fue la apertura comercial.

Garzón consideró que Argentina está dejando atrás un modelo económico cerrado para integrarse nuevamente a los mercados internacionales mediante la reducción de restricciones al comercio y la firma de nuevos acuerdos.

En ese marco destacó especialmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al considerar que representa una oportunidad concreta para las cadenas agroexportadoras.

"En el caso de las legumbres habrá una importante reducción de aranceles para los porotos, lo que abre nuevas posibilidades comerciales", indicó.

No obstante, advirtió que la apertura también implicará una competencia más intensa con productores de otros países.

Más dólares y un nuevo escenario cambiario

El economista también analizó la evolución del mercado de divisas y aseguró que la economía argentina dejará de depender exclusivamente del agro para generar dólares.

A la producción agropecuaria —explicó— se sumarán con fuerza los ingresos provenientes de Vaca Muerta y de la actividad minera, lo que podría modificar el comportamiento del tipo de cambio en los próximos años.

"Si este proceso se consolida, es probable que convivamos con un dólar relativamente barato en términos históricos hacia 2028", señaló.

Frente a ese escenario, insistió en que las empresas deberán enfocarse cada vez más en reducir costos y mejorar su productividad para sostener su competitividad internacional.

Buenas perspectivas para la cadena de legumbres

Al referirse específicamente al sector, Garzón transmitió un mensaje alentador.

Consideró que la producción de legumbres se encuentra entre las actividades con mejores perspectivas debido a su fuerte orientación exportadora y al crecimiento esperado de los mercados internacionales.

Sin embargo, aclaró que el contexto favorable deberá ir acompañado por mejoras en eficiencia, innovación y desarrollo de nuevos mercados.

Una jornada de intercambio para toda la cadena

La Jornada de Actualización Técnica de Legumbres reunió a referentes de toda la cadena productiva con un amplio programa de conferencias, paneles técnicos y espacios de intercambio sobre producción, mercados e innovación.

Uno de los momentos destacados fue la charla del exfutbolista Rolando Schiavi, quien compartió la conferencia "Raspar, Sembrar y Ganar", donde estableció un paralelismo entre el deporte y la actividad agropecuaria, resaltando valores como el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo.